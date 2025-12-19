44:10 min Vecinos - Capítulo 12: a Óscar se le complicó la situación económica, ¿Tatiana lo ayudará? 45:08 Capítulo 11 Óscar tiene un nuevo problema en el edificio y Henry intenta ayudarlo 45:03 Capítulo 10 Óscar tiene particular cena en casa de Tatiana 43:44 Capítulo 9 Óscar confiesa que está en bancarrota 44:10 Capítulo 12 a Óscar se le complicó la situación económica, ¿Tatiana lo ayudará?

Capítulo 12 Vecinos: a Óscar se le complicó la situación económica, ¿Tatiana lo ayudará? Después de resolver todo el problema con Sara en el edificio, empieza a analizar con su amigo Henry cómo le va a dar los regalos a los niños en esta Navidad, porque quiere hacerlos feliz.