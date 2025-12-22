45:33 min Vecinos - Capítulo 13: Óscar le pide dinero prestado a Tatiana, ¿y Doña Ruca? 44:10 Capítulo 12 a Óscar se le complicó la situación económica, ¿Tatiana lo ayudará? 45:08 Capítulo 11 Óscar tiene un nuevo problema en el edificio y Henry intenta ayudarlo 45:03 Capítulo 10 Óscar tiene particular cena en casa de Tatiana 45:33 Capítulo 13 Óscar le pide dinero prestado a Tatiana, ¿y Doña Ruca?

Capítulo 13 Vecinos: Óscar le pide dinero prestado a Tatiana, ¿y Doña Ruca? Mientras Leal le pide ayuda a Tatiana para pagar la cuenta de su mamá en la clínica, Rodolfo se entera de que salieron juntos y le reclama. Alicia se da cuenta del gesto de Gómez.