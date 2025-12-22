Publicidad

Capítulo 13 Vecinos: 22 diciembre 2025

Mientras Leal le pide ayuda a Tatiana para pagar la cuenta de su mamá en la clínica, Rodolfo se entera de que salieron juntos y le reclama. Alicia se da cuenta del gesto de Gómez.

45:33 min
Vecinos - Capítulo 13: Óscar le pide dinero prestado a Tatiana, ¿y Doña Ruca?
Capítulo 13 Vecinos: Óscar le pide dinero prestado a Tatiana, ¿y Doña Ruca?

Mientras Leal le pide ayuda a Tatiana para pagar la cuenta de su mamá en la clínica, Rodolfo se entera de que salieron juntos y le reclama. Alicia se da cuenta del gesto de Gómez.

Por: Daniela Correa Grisales
|
