Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Se dice de mi  / Emilio y Gloria Estefan catapultaron a Shakira a la fama, incluso le enseñaron a hablar inglés

Emilio y Gloria Estefan catapultaron a Shakira a la fama, incluso le enseñaron a hablar inglés

Esta es la historia de Emilio Estefan y Gloria Estefan junto a Shakira, cuando los presentaron ella era una inocente niña que viajaba con sus padres y tras su trabajo en conjunto se convirtió en una gran estrella mundial.