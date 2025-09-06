Emilio y Gloria Estefan catapultaron a Shakira a la fama, incluso le enseñaron a hablar inglés

Jairo Martínez relata en Se Dice de Mí que él viajó a las oficinas de Emilio Estefan junto a Shakira y sus padres para que todos conocieran al famoso productor. En ese momento sus vidas se unieron y todavía son grandes amigos.

La intérprete de ‘Loba’ le pidió que trabajaran juntos y que incluso fuera su manager, algo a lo que accedió, ayudándole con las negociaciones y convirtiéndola en la estrella mundial que es hoy en día. De hecho, fue la misma Gloria Estefan quien le ayudó a perfeccionar el inglés y, además, se encargó de traducir sus canciones más populares al inglés.



Los dos comparten su ascendencia libanesa y, a raíz de esto, la primera canción en la que trabajaron juntos fue ‘Ojos así’ seguido por el álbum ‘Dónde están los ladrones’ y posteriormente el MTV Unplugged de la barranquillera.



Premios Grammy Latinos

En conjunto con Kike Santander y otros empresarios se unieron para crear los premios Grammy, esto, después de que se dieran cuenta de que las categorías de los galardones internacionales no se acomodaban a la perfección a la música latina.

Actualmente son dos ceremonias hermanas y poco a poco ha adquirido más importancia y se ha posicionado en la industria.



Emilio Estefan y Celia Cruz

El cubano fue un gran amigo de la Guarachera de Cuba y en su oficina tiene varios detalles que le recuerdan a ella y al tiempo en el que no solo compartieron su amistad, sino también su pasión por la música y el arte.

Finalmente, el empresario recuerda con cariño al acordeonero colombiano Egidio Cuadrado, de hecho, Carlos Vives comenta que cuando se encontraban tenían varios acordeones preparados para lucirse y trabajar.

