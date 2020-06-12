En vivo
Gloria Estefan

  • Captura de pantalla 2025-09-06 170938.png
    Se dice de mi

    Emilio y Gloria Estefan catapultaron a Shakira a la fama, incluso le enseñaron a hablar inglés

    Esta es la historia de Emilio Estefan y Gloria Estefan junto a Shakira, cuando los presentaron ella era una inocente niña que viajaba con sus padres y tras su trabajo en conjunto se convirtió en una gran estrella mundial.

  • Captura de pantalla 2025-09-06 170318.png
    Se dice de mi

    Emilio Estefan no se separó de Gloria cuando quedó en silla de ruedas tras grave accidente

    El productor y la famosa intérprete de ‘Conga’ han demostrado que su relación va más allá de todo, incluso después de que ella se fracturó la columna y enfrentó la posibilidad de no volver a caminar y tampoco tener hijos.

  • Sin título.jpg
    Eventos

    Gloria Estefan estaría a punto de pasar al Salón de la Fama de los Compositores

    La intérprete cubana Gloria Estefan ya ha vendido más de 100 millones de discos y ha ganado 8 premios Grammy además de haber estado nominada a un Óscar por representar 'Music of My Heart'.

    Gloria Estefan revela que fue sexualmente abusada cuando tenía apenas 9 años
    Actualidad

    "La música tiene valor": Gloria Estefan exige un pago justo para los artistas que suenan en radio

    La cantante estadounidensé se pronunció legalmente sobre los derechos de autor y otras exigencias que las emisoras y programas radiales tendrían que tener en cuenta al momento de trabajar con cualquier músico.

    Gloria Estefan revela que fue sexualmente abusada cuando tenía apenas 9 años
    Actualidad

    Gloria Estefan revela que fue sexualmente abusada cuando tenía apenas 9 años

    Según aseguró, el abuso fue cometido por un pariente lejano "en una posición de poder" mientras Estefan acudía a una escuela de música.

  • Llueven halagos sobre Natalia Jiménez por usar el sombrero vueltiao.
    Amor y Amistad

    Este es un nuevo contenido de pruebas

    pruebas de nuevo contenido

  • 393571_gloria_destacada.jpg
    Música

    Gloria Estefan anuncia un nuevo disco a ritmo de samba

    Después de siete años, ‘Brazil305’ será el nuevo álbum de la cantante Gloria Estefan, un disco que fusionará ritmos brasileños y del que ya se conoce el sencillo ‘Cuando hay amor’.

  • 275783_foto_-_afp.jpg
    Actualidad

    “Las primeras canciones que canté fueron de Joselito”: así lo reveló Gloria Estefan

    La cantante, compositora y actriz Gloria Estefan recibió la Medalla de Oro de las Bellas Artes en España.

  • 241646_emily_estefan.jpg
    Actualidad

    Hija de Gloria Estefan celebra el amor presentando oficialmente a su novia

    Emily Estefan, de 23 años, sorprendió a sus seguidores y los de sus famosos padres al compartir un par de publicaciones reveladoras en sus redes sociales.

  • 233276_foto_-_afp_-.jpg
    Actualidad

    Gloria Estefan llega a Miami con su gira ‘On Your Feet'

    Después del rotundo éxito cosechado en Broadway por 'On Your Feet', que narra la historia de la emblemática cantante al tiempo que repasa sus grandes éxitos, la producción ha iniciado una gira por Estados Unidos.

