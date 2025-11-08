En vivo
La Red
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Él es el corresponsal que dejó 'Noticias Caracol' y ahora es cantante: recibió amenazas

Él es el corresponsal que dejó 'Noticias Caracol' y ahora es cantante: recibió amenazas

Óscar Cerón fue corresponsal del Cauca durante muchos años. Luego de vivir todo tipo de situaciones riesgosas por su oficio periodístico, decidió cumplir su sueño y lanzarse a la música.

Publicidad

Publicidad

Publicidad