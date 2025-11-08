Actualizado: 8 de nov, 2025
Caracol TV La Red Él es el corresponsal que dejó 'Noticias Caracol' y ahora es cantante: recibió amenazas
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Mira también: Quién es el presentador de Noticias Caracol que acompaña a televidentes en las mañanas
Mira también: Ella es la esposa de Edward Porras, quien lo trasnocha cuando no está en Noticias Caracol
Mira también: Periodista de Noticias Caracol fue cupido de presentadora que estaba entusada
No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.