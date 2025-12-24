Por dónde ver los capítulos del 'Desafío' antes de su regreso a la pantalla en Caracol

El pasado 12 de diciembre emitieron el último capítulo del 'Desafío', antes de tomarse unas vacaciones por las fechas decembrinas. Por lo cual, los televidentes están emocionados con lo que ocurrirá el próximo año y así conocer el ganador de esta temporada.

Mira también: Semifinalista del 'Desafío 2024' se casará por segunda vez: él es su nuevo novio



Dónde ver los capítulos completos del 'Desafío'

Ahora bien, para las personas que quieran revivir todos los capítulos, desde el primero hasta donde se ha trasmitido, los colombianos los podrán ver a través de la página de Caracoltv.com, exactamente en el Desafío Siglo XXI. Allí están enlistados para ver cómo se conformaron cada uno de los equipos desde el dos de julio, día en la que se empezó a trasmitir en pantalla. Además, también se puede visualizar por YouTube. En el siguiente enlance está desde el primero al 111.



Capítulos del 'Desafío' pori ditu

Es de resaltar que, por ditu también se pueden apreciar todos los capítulos. En horas de la noche, están emitiendo los episodios y recordar cómo se conformaron los equipos, quién bajó bandera y las peleas más fuertes.



Publicidad

Qué pasó en el último capítulo del Desafío

El 12 de diciembre se vivió el primer Desafío Millonario de esta nueva etapa de dos equipos. Gamma se quedó con la victoria al tener muy buena comunicación y con los cambios que se hicieron, en donde Valkyria y Gio llegaron al equipo, mientras que Leo e Isa se unieron a Neos tras la bajada de bandera de Alpha.

El triunfo no solo les permitió pasar a todos por la máquina de dinero, sino también obtener un superpoder, el cual terminó siendo decisivo: desarmar una pareja. Esta acción generó sorpresa, incomodidad y opiniones divididas. En esta ocasión, Zambrano y Miryan tenían que escoger, y tras unos minutos de pensarlo, intertcambiaron a Julio por Kevyn.

Publicidad

Con este cambio, ahora la dulpa de Tina es Kevyn y la de Sofía, Julio. Cuando informaron esto, algunos integrantes de Neos, afirmaron que eso no estuvo bien y que beneficiaron a la melliza. Por otra parte, Leo indicó que buscarfá ponerle el chaleco a sus dos contrincantes fuertes, y que si él se debe poner la temida prenda roja, lo hará para enfrentarse en la arena.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.