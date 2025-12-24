Pedro, del Desafío, estrenó sonrisa: al verse en el espejo reaccionó con el grito de Kevyn

Pedro Padilla se convirtió en uno de los exparticipantes más queridos del Desafío Siglo XXI gracias a su historia de vida, su nobleza y las habilidades que demostró en la Ciudad de las Cajas. Ahora, el joven sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio en su sonrisa.

Mira también: Así recibieron a Pedro, el primer palenquero en estar en el 'Desafío', en su tierra



El boxeador, oriundo de San Basilio de Palenque, compartió en su perfil de Instagram, donde acumula con 172 mil seguidores, los resultados del tratamiento odontológico al que se sometió y con el que transformó la apariencia de sus dientes justo para la fecha de su cumpleaños, el 24 de diciembre.



Qué se hizo Pedro del Desafío

Pedro, de 26 años, reposteó la publicación del profesional que estuvo a cargo del procedimiento, en la que se puede apreciar el antes y el después. En las imágenes se le ve visiblemente feliz, con una sonrisa más blanca y brillante.

Además, publicó un video reaccionando al resultado final y se mostró bastante emocionado, al punto de golpearse el pecho y hacer el icónico grito de Kevyn, campeón del Desafío 20 Años. “¡Qué bacano!”, expresó, mientras de fondo se escucha a Lina, su dupla en el concurso, decir emocionada: “¡Qué hermoso!”.

El equipo que maneja las redes de Rua, le dejó un mensaje que evidencia su buena relación: “Dios es grande y conoce tu corazón, Pedro. Te mereces esto y mucho más. Prepárate, esto es solo el inicio 🙌🏾🙌🏾💚🦍”.



Pedro recibió la moto que quería

El primer palenquero en la historia del programa también fue sorprendido el pasado 3 de diciembre con otro de sus grandes sueños: recibió una moto, un vehículo que anhelaba desde hace varios años.

Al enterarse de que se trataba de un modelo lanzado en agosto de 2025, el Súper Humano no ocultó su emoción. Se subió al vehículo y agradeció públicamente a todas las personas que lo han apoyado desde su paso por el formato de Caracol Televisión.

“Agradecido con todo lo que me está pasando. Gracias, gracias por todo (…) No sé qué decirles, no me salen las palabras para agradecerle a todo Colombia”, expresó conmovido.

Mira también: Pedro rompió el silencio de su relación con Zambrano en el 'Desafío': "Conmigo no le funcionó"

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.