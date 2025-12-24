Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Santa misa
Yeferson Cossio se saltó incapacidad
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Qué se hizo Pedro, del Desafío, en los dientes y cómo luce ahora

El exparticipante del Desafío Siglo XXI, sorprendió a sus seguidores al mostrar el cambio en su sonrisa tras someterse a un tratamiento odontológico que lo dejó muy emocionado.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Pedro, del Desafío, estrenó sonrisa: al verse en el espejo reaccionó con el grito de Kevyn

El exparticipante del Desafío Siglo XXI, sorprendió a sus seguidores al mostrar el cambio en su sonrisa tras someterse a un tratamiento odontológico que lo dejó muy emocionado.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Pedro, del Desafío, estrenó sonrisa en su cumpleaños.