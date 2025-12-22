Publicidad

Karen Candia, semifinalista del 'Desafío 2024', se comprometió por segunda vez - CaracolTV

Tras su separación de Álex, su exesposo francés, y de la polémica con Anamar y Renzo; Karen Candia, semifinalista del 'Desafío', decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

Semifinalista del 'Desafío 2024' se casará por segunda vez: él es su nuevo novio

La Súper Humana que hizo parte del equipo Pibe en el Ciclo Dorado del programa compartió en las historias de su cuenta de Instagram la propuesta que tuvo lugar en Italia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de dic, 2025
Karen, del 'Desafío XX Años' se comprometió por segunda vez.