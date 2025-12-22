Semifinalista del 'Desafío 2024' se casará por segunda vez: él es su nuevo novio

Karen Candia, la mujer que hizo dupla con Olímpico en el reality de los colombianos en 2024, vuelve a ser noticia luego de que compartiera el pasado 21 de diciembre que se comprometió y que nuevamente dará el "sí, acepto" en el altar. El hecho tuvo lugar durante el matrimonio de una amiga en Nápoles, Italia.

"Ayer me sorprendieron", escribió junto a una fotografía en donde se le observa abrazada por su pareja sentimental mientras muestra el anillo de compromiso.

Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue el hecho de que poco después mostró cómo fue la pedida de mano. Su ahora prometido aprovechó que sus amigos estaban reunidos para hacerle la importante pregunta en medio de la celebración; sin embargo, los internautas detallaron en que el hombre no se arrodilló, como tradicionalmente se hace en Colombia.



Sorprendida por la inesperada propuesta, la joven se cubrió el rostro con las manos y aceptó, no sin antes besar al que será de ahora en adelante su compañero de vida.

¿Qué pasó con el primer esposo de Karen, del 'Desafío'?

La joven ingresó al programa de Caracol Televisión casada con un francés llamado Álex, del que no se tenían muchos detalles debido a que tenían una relación discreta. Tras lo sucedido con Anamar y el papá de su bebé, la joven reveló en Lo Más Viral de Noticias Caracol que estaba separada del extranjero, pero que legalmente seguían siendo marido y mujer debido a que él no había querido darle el divorcio.

Sin embargo, desde aquella entrevista (marzo de 2025) no se conoce si ya oficializó su divorcio. Lo cierto es que su nuevo prometido es diferente al hombre que la conoció por medio de una aplicación de citas y la llevó a vivir a Francia con la ilusión de construir un hogar.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues la han felicitado por darse una nueva oportunidad en el amor.

