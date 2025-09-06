Emilio Estefan no se separó de Gloria cuando quedó en silla de ruedas tras grave accidente

Emilio Estefan y Gloria Estefan se conocieron durante la creación de Miami Sound Machine, inicialmente ella lo veía solo como su jefe y pese a que solo es cuatro años mayor, en Se Dice de Mí asegura que lo consideraba como un hombre mayor. La diferencia de edad con la novia que tenía en ese momento le había dado fuerza a su concepto.

Para el productor, la talentosa joven que acababa de conocer tenía los ojos tristes y se interesó en ella de inmediato, sin embargo, lo que ella pensaba era que no quería casarse ni tener hijos, quería vivir al máximo tras pasar varios años cuidando a su papá.



Con el nacimiento de la canción ‘Conga’ muchos empezaron a notarlos y aunque a Emilio le aconsejaron que cambiara el ritmo y los instrumentos, él se negó. Años después se convirtió en el presidente de Sony, liderando a todos aquellos que en algún momento le habían dicho que no a su trabajo.

Para nadie es un secreto que el cubano, además de ser una celebridad en toda Latinoamérica es un especialista en descubrir talento y algunos de los nombres más relevantes en la música actual existen gracias a su impulso internacional, como Shakira, Carlos Vives, Kike Santander, entre otros.



Accidente de Gloria Estefan

En marzo de 1990 la cantante se vio involucrada en un accidente que le fracturó la espalda, en ese momento quedó en silla de ruedas, pero su esposo jamás se separó de su lado. Emilio recibió duras noticias como que podría no volver a caminar y que tampoco tendría la posibilidad de tener hijos, sin embargo, esto no lo detuvo.

La apoyó y la ayudó a volver al estudio, de esta manera la música le salvó la vida a la intérprete, quien se recuperó por completo y poco después le dio la bienvenida a su primera hija, que se convirtió en la luz de sus ojos.

