Emilio Estefan no se separó de Gloria cuando quedó en silla de ruedas tras grave accidente

El productor y la famosa intérprete de ‘Conga’ han demostrado que su relación va más allá de todo, incluso después de que ella se fracturó la columna y enfrentó la posibilidad de no volver a caminar y tampoco tener hijos.