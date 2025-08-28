Qué se sabe sobre el esposo “escondido” de Katiuska, del Desafío: llevan casi 10 años juntos

Katiuska ha destacado en el Desafío del Siglo XXI no solo por su rendimiento en el terreno de juego, sino también debido a su sentido de liderazgo en Omega. Recientemente, la excapitana confirmó que se encuentra casada; sin embargo, admitió que muy pocas personas de su círculo cercano conocían esta noticia, pues llegó a ocultarle la información hasta a su propia familia.

Esto indicaría que sus seres cercanos se enteraron con la transmisión del capítulo número 40 de la producción: “Yo me casé el 13 de enero de 2024 (…) A los tres días nos casamos, me fue a buscar después del trabajo; o sea, en su hora de almuerzo del trabajo y yo acababa de salir del trabajo con el uniforme y así fuimos y nos casamos”, explicó en medio de la transmisión.

Antes de entrar a La Ciudad de las Cajas, la Súper Humana concedió una entrevista exclusiva en la que se refirió a este tema, asegurando que no se trató de una boda eclesiástica, sino un matrimonio civil: “Yo soy casada legalmente, pero estoy en una relación complicada”, explicó.

Asimismo, admitió que lleva con su pareja aproximadamente nueve años en los que han presentado algunas rupturas amorosas. A pesar de ello, han hecho todo lo posible por darse una nueva oportunidad y seguir construyendo un futuro juntos: “Yo vivo sola, pero él duerme conmigo todos los días”, comentó de manera jocosa.

Es necesario mencionar que la mamá de Katiuska sí conoce a su esposo, pero no sabe la historia detrás de la unión. Aún así, su familia lo acepta y están de acuerdo con el vínculo que han estado sosteniendo a través del tiempo.

Katiuska ha preferido mantener su vida amorosa alejada de las plataformas digitales, pues hasta el momento no se le ha encontrado alguna publicación con su pareja sentimental o algún tipo de contenido comprometedor con alguien que dé indicios sobre un posible romance.

Por el contrario, sus cuentas oficiales están enfocadas únicamente en su preparación física para diferentes competencias deportivas, así como también en su trabajo como entrenadora personal en Barranquilla.

