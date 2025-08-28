Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué se sabe sobre el esposo “escondido” de Katiuska, del Desafío: llevan casi 10 años juntos

Qué se sabe sobre el esposo “escondido” de Katiuska, del Desafío: llevan casi 10 años juntos

Durante el capítulo 40 del Desafío del Siglo XXI, Katiuska confesó que se encuentra casada desde el 2024, pero añadió que su familia no tenía conocimiento de esta unión, ¿a qué se debe?

Katiuska confesó en el Desafío que se casó a escondidas en 2024.
Katiuska confesó en el Desafío que se casó a escondidas en 2024.
Foto: Caracol Televisión e Instagram @katiuskabulam
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: agosto 28, 2025 08:20 p. m.