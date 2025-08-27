Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vuelta a España
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Andrey, eliminado del Desafío, sorprendió a los presentadores de Día a Día con varios regalos

Andrey, eliminado del Desafío, sorprendió a los presentadores de Día a Día con varios regalos

En medio de la entrevista, el exparticipante del Desafío Siglo XXI, habló de su experiencia por el programa y de esos momentos que siempre llevará en su corazón.

Andrey, eliminado del Desafío, les dio tremendos regalos a los presentadores de Día a Día
Andrey, eliminado del Desafío, les dio tremendos regalos a los presentadores de Día a Día
Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: agosto 27, 2025 10:34 a. m.