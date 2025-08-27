Andrey, eliminado del Desafío, sorprendió a los presentadores de Día a Día con varios regalos

En el capítulo 38 del Desafío Siglo XXI, ocurrió un hecho que sorprendió a todos y fue la eliminación de Lucho, integrante de Alpha. Precisamente, Leo fue el más afectado por este hecho, por lo cual lloró y afirmó que va a extrañar mucho a su compañero.

Qué le dio Andrey a los presentadores de Día a Día

Tras este hecho, él tuvo que llegar al cubo de los eliminados y se reencontró con Andrey y Sathya. Allí dialogaron acerca de lo ocurrido y cómo fue esa prueba que lo tiene ahora fuera de la competencia.

Posteriormente, el exintegrante de Omega tuvo que despedirse de La Ciudad de las Cajas para regresar a su casa. Ahora bien, en medio de esto, Andrey llegó a Día a Día para contar toda su experiencia en el Desafío. Asimismo, esos detalles que lo marcaron y que fueron divertidos.



Andrey, eliminado del Desafío, les dio tremendos regalos a los presentadores de Día a Día Foto: Caracol Televisión

Lo que llamó la atención fue el detalle que les entregó a los presentadores del programa matutino de Caracol Televisión. Primero empezó con Catalina Gómez, y ella se emocionó al recibir ese detalle de parte del exparticipante. Después, le entregó a Carlos Calero y en seguida a Iván Lalinde, y afirmó que esto hace parte de su emprendimiento.

Entre las figuras que llevó, sorprendió con cada una de las joyas, el primero que se mostró fue un búho, también hubo una moneda de la suerte, un anillo de leopardo, unos aretes, entre otras que se robaron la atención de todos en el set. Después, Andrey habló acerca de su profesión como diseñador de joyas.

“Estudié alrededor de tres o cuatro años. Dibujo mucho, hay que hacer varios bocetos. Obvio, hay unos que no sirven, otras veces vas creando”, afirmó. Además, es de recordar que cuando participó en el Desafío confesó que empezó a relacionarse con esta carrera por una mujer que había conocido.

Después de esto, detalló su experiencia en el programa y de esos momentos que fueron muy chistosos para él. Indica que en un instante les pregunta todos los de su equipo cuál ha sido esa historia más vergonzosa que tienen para subir el ánimo.

Y después de esto, ocurrió que él se quedó sin su ropa interior cuando estaba en medio de la prueba de Sentencia y Servicios. Exactamente en el minuto 2:01 todo sucede, debido a esto, María C y Dani se impactan. A lo que Andrey recuerda todo esto de la mejor manera, como parte de una experiencia única en el programa.

