Cris señala a una compañera de Conveniente en el Desafío: “Supo usar su belleza”

Cristian Orozco, más conocido como Cris en el Desafío Siglo XXI, fue eliminado justo antes del inicio de la etapa de solo dos equipos y, tras su salida, participó en El Sentenciado del Siglo, donde recordó sus momentos más destacados en el reality y en el equipo Gamma.

En el espacio, se refirió a las tensiones que tuvo con Zambrano, con quien protagonizó varias discusiones. Además, aclaró que no fingió durante la misión de El Elegido, reto por el cual su equipo estuvo sin comida durante todo un ciclo, aunque él se llevó 10 millones de pesos como recompensa.



Cris señaló de conveniente a competidora del Desafío

En la zona de retos, el valluno de 44 años se animó a opinar sobre algunos de sus compañeros y rivales. Al ser consultado por los más “convenientes”, mencionó a Katiuska, Juan y Tina, y argumentó: “Creo que supo jugar el juego, a veces la belleza es una herramienta; ser bello es una profesión, y si la sabes administrar, te da resultados”.

También reveló quiénes van “en carrito” y sorprendió al incluirse a sí mismo. Sobre las más coquetas, señaló a Valentina, Tina y Dani. Finalmente, al referirse al “Judas” del Desafío Siglo XXI, aseguró que ese título le correspondería a Katiuska “por lo que le hizo a Potro”, aunque aclaró que no aplicaría para Mencho, pese a que Gamma perdió su dinero por “su culpa”.



¿Con cuánta plata salió Cris del Desafío 2025?

El competidor confesó que únicamente logró quedarse con los 10 millones de pesos correspondientes al premio de El Elegido. A pesar de que aseguró que sus intenciones nunca fueron traicionar a su equipo ni quedarse con la plata en disputa, el deportista recibió el monto total en su cuenta y, ahora que salió del juego, puede disfrutarlo como desee.

