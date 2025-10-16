En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Cris señala a una compañera de Conveniente en el Desafío: “Supo usar su belleza”

Cris señala a una compañera de Conveniente en el Desafío: “Supo usar su belleza”

El exintegrante de Gamma, eliminado antes de la etapa de dos equipos, habló sin filtros sobre sus conflictos con Zambrano, su papel como El Elegido y reveló a quién considera “conveniente” dentro del reality.

