Cris, del 'Desafío', dijo que Katiuska no eligió a Juan por ser un “carro defectuoso”

Desde que se realizó el Desafío de Capitanas en el reality de los colombianos y se reorganizaron los equipos, muchos fanáticos de la producción de Caracol Televisión han especulado acerca de las decisiones que tomaron Katisuka y Yudisa en el terreno de juego. Ante este panorama, Miryan se pronunció sobre el tema, asegurando que la Súper Humana tenía una misión muy difícil al elegir entre Rata, Juan y Zambrano.

Fue allí precisamente que Cris aprovechó la oportunidad para interrumpirla y dar su opinión acerca del excapitán de Omega. Según explicó, él tampoco lo hubiese considerado dentro de su equipo si hubiese estado en esa situación teniendo en cuenta la lesión que presenta el participante desde hace varios ciclos.

"Juan es muy bueno, pero Juan ya era un carro defectuoso, un dedo malo. Hay que pensar en la estrategia (...) Mira, yo desde la primera vez que vi el accidente dije 'esto tarde o temprano, y esperemos que no quede en saco roto, eso le va a cobrar factura. Y es que un hueso es un hueso. Yo también me he fracturado huesos y créeme que cuando yo me entero de esa lesión ahí es cuando yo digo lo que Katiuska una vez dijo 'yo vine fue a ganar'", expresó.

Asimismo, explicó que a pesar de la amistad que llegaron a construir antes de estar en el terreno de juego, él le daría más prioridad al rendimiento que cada uno tiene en las pistas, pues solo por medio de las habilidades físicas se puede determinar quiénes merecen avanzar en el juego.

En la misma charla, los participantes revelaron que en El Cubo de Eliminados no tienen la posibilidad de conocer ningún detalle de lo que ocurre en la competencia, por lo que aprovecharon el espacio para conocerse un poco mejor y hacer sus apuestas respecto a lo que podría pasar en la reacomodación.

"Lo más chistoso es que en la casa lo hicimos y le atinamos casi a todos sin ver", contó Cris.

