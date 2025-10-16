En vivo
Exparticipante del Desafío intentó devolver el dinero que ganó al ser El Elegido: ¿quién fue?

Exparticipante del Desafío intentó devolver el dinero que ganó al ser El Elegido: ¿quién fue?

Un excompetidor del Desafío Siglo XXI reveló que su misión como El Elegido lo hizo sentir incómodo y puso a prueba sus principios dentro del juego que incluso pensó en devolver el dinero que ganó.

