Exparticipante del Desafío intentó devolver el dinero que ganó al ser El Elegido: ¿quién fue?

Una de las novedades que trajo el Desafío Siglo XXI fue la figura de El Elegido: al inicio de cada ciclo, un participante recibe una misión secreta que debe cumplir sin que sus compañeros de equipo lo descubran.

Y es que las tareas que han sido asignadas han resultado bastante polémicas, tanto para los colombianos como para los competidores en la Ciudad de las Cajas. Algunas han estado relacionadas con perder la prueba de Hambre, enviar a su equipo a cumplir un castigo, fingir una lesión, interrumpir la celebración de otro grupo o incluso caerse en el Box Blanco, entre otras.



Exparticipante del Desafío intentó devolver la plata que ganó como El Elegido

En entrevista en El Sentenciado del Siglo, Cris, quien hacía parte del equipo Gamma, recordó que su tarea dividió opiniones, pues fue uno de los primeros en cumplirla. De alguna manera, hizo que su equipo perdiera el Desafío de Sentencia y Hambre y, al lograr la misión, se salvó de competir en el Box Negro y no tuvo que defender su cupo en la competencia.



En exclusiva reveló que intentó devolver el dinero, pues “Cris no vale 10 millones de pesos”. Así lo contó:

“No salió en televisión, pero sé que está ahí cuando le dije a Andrea Serna: no tengo problema en devolver el dinero y que me den el chaleco, porque no soy ese tipo de persona. Y ella me respondió que no era posible”.



A pesar de que muchos colombianos no creyeron que realmente sintiera dolor en el codo tras lanzar una maleta, él aclaró: “No puedo llorar sobre la leche derramada. Lo respeto y no puedo cambiar ese evento”. Y agregó: “Siempre he ido en contra de cosas que tengan que ver con corrupción. No hay nada más hermoso que vivir en armonía”.

Al finalizar, contó que si pudiera volver a vivir la experiencia del Desafío, no dudaría en estar nuevamente en Gamma, con los mismos compañeros. Cerró diciendo que su filosofía es ver todo como un juego, pues nunca creyó que ese dinero fuera realmente suyo.

