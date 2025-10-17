Esta es la universidad que apuesta por una moda con sentido y transformación social

Con más de 45 años de historia, la Universidad ECCI ha consolidado un modelo educativo que forma profesionales integrales, preparados para responder a las exigencias del mercado laboral y aportar soluciones reales a la sociedad. Su presencia se extiende en sedes ubicadas en Bogotá, Medellín y Cali, con infraestructuras modernas y espacios diseñados para el aprendizaje práctico y la innovación.

En Bogotá, la Sede G, ubicada en la Carrera 19 No. 48-20 es el epicentro creativo del programa de Diseño de Modas, un lugar donde el talento, la técnica y la visión estética se encuentran para dar vida a nuevas propuestas de la industria.



Con un ciclo académico de ocho semestres, esta carrera ofrece una formación completa que combina la teoría con la experiencia práctica. Los estudiantes no solo aprenden en el aula: también crean, experimentan, proyectan su estilo en talleres especializados y escenarios de visibilidad como pasarelas y eventos de alto nivel.

A lo largo de los años, muchos trabajos de grado han trascendido las aulas para convertirse en emprendimientos reales, generando impacto en el mercado y fortaleciendo el ecosistema creativo del país. En el sector laboral, por su parte, destaca el perfil de los egresados de la Universidad ECCI como profesionales creativos, responsables y versátiles, capaces de responder a los retos de una industria en permanente transformación.

Publicidad

Con una infraestructura sólida, presencia nacional y una visión moderna de la educación, la Universidad ECCI busca ser un referente de transformación, no solo en la formación de diseñadores de moda, sino en la construcción de profesionales capaces de dejar huella en la sociedad.