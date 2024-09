¿Qué pasó entre Maryan Gómez y sus compañeros de Alpha realmente tras el Desafío?

El pasado 1 de septiembre una noticia sorprendió por completo a los colombianos y conocedores del Desafío, ya que Maryan Gómez una de las participantes de la edición del 2023 perdió la vida en una clínica en Bogotá al parecer en la noche del 31 de agosto.

Muchos recuerdan el paso de la sobresaliente joven por el reality deportivo y un detalle importante es que inició su trayecto en el equipo Alpha, para luego estar en Beta, debido a esto, algunos de sus compañeros han sido cuestionados.

Y es que para nadie es un secreto que varios de ellos salieron de la competencia siendo grandes amigos e incluso hicieron algunos proyectos juntos, como un tour a través de Colombia en donde conocieron paradisiacos lugares y a quienes los admiraban.

Debido a esto, algunos cuestionaron por qué Maryan no estaba junto a ellos si habían estado en la escuadra morada y por eso, en septiembre del 2023 la deportista explicó lo que realmente sucedía con sus excompañeros.

Maryan habló sobre Cifuentes, Bogdan, Byron y los integrantes de Alpha

En un video compartido en su cuenta de Instagram, explicó que durante el Desafío había muchas emociones y acciones en juego, ella siempre se consideró franca y directa con sus opiniones, pero creía que no las valoraban.

Dijo también que todo se manejaba de una manera democrática, no obstante, en un punto decidió no volver a expresarse porque, aseguró que a sus contrincantes no les gustaban sus gestos, palabras o energía.

Las cosas se pusieron un poco más complicadas cuando salieron de la producción, pues Alpha tenía planes, pero ella mencionó que no la invitaban ni le permitían hacer parte de las ideas que poco a poco llevaban a cabo en sus redes.

A pesar de todo, la deportista manifestó que sí les escribía y preguntaba cómo estaban, con la intención de dejar claro su interés por participar en sus actividades, no obstante, jamás la invitaron a nada.

Mira el video completo aquí:

Sobre el tema declaró que Cifuentes, Byron y Bogdan se disculparon en una ocasión con ella por apartarla, pero luego continuaron haciendo las mismas cosas, “es mentira que me tenían en cuenta para todo”, dijo en el video.

Finalmente, la exdesafiante se sinceró diciendo que se cansó de intentar ser parte de un grupo en el que nunca la llamaron y jamás demostraron interés en incluirla, por eso se alejó de los que decían ser sus amigos dentro de la competencia.

