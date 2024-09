Aleja, ganadora del Desafío, envió una reflexión tras la muerte de Maryan Gómez e hizo una promesa

Los fanáticos del Desafío y varios exparticipantes siguen impactados tras la devastadora noticia sobre la muerte de Maryan Gómez, quien hizo parte del reality en 2023, y cuya partida sorprendió a todos por lo inesperada que fue.

Ante esto, muchos de los que fueron sus compañeros en la edición The Box y otros desafiantes que conoció luego de su paso por la Ciudad de las Cajas se han pronunciado pidiendo poner un alto a las especulaciones sobre su fallecimiento, pero también para recordar sus mejores momentos y hacer reflexiones ante lo ocurrido, tal y como Aleja, ganadora del programa, que se mostró bastante afectada en sus redes sociales.

Por medio de una historia de Instagram, la vigente campeona del Desafío subió una imagen, tomada después de escribir su nombre en la copa, en la que aparecen todos los que en su temporada vistieron los colores de Alpha y escribió: "estoy impactada y muy triste por esta noticia, siempre te llevaremos en nuestros corazones. Es increíble la vida cómo se nos puede ir en un abrir y cerrar de ojos".

Y es que varios de los competidores que participaron con Maryan Gómez en el reality han expresado que más allá de si eran cercanos o no, el hecho de haber compartido con ella esta experiencia única los sensibilizaba ante lo ocurrido y los hacía pensar sobre su impacto ante los otros.

Frente a todas las especulaciones y señalamientos que se han hecho por parte de los cibernautas, Aleja subió otra historia a su cuenta de Instagram en la que escribió: "fácil es criticar, juzgar detrás de una pantalla.. nadie entiende lo de nadie... Hoy tuve sentimientos encontrados y gracias a Dios encontré las palabras correctas para a remediar un poco el corazoncito de alguien que lo tiene partido en mil".

Asimismo, la ganadora del Desafío The Box 2023 reflexionó en medio de la tristeza y se puso una nueva meta: "también pude entender que Dios hoy me dio un mensaje y me puso un propósito grande en mi vida y prometo cumplirlo".

