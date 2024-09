Maryan Gómez, del Desafío 2023, era adoptada: Esta es su emotiva historia

Desde que se dio a conocer que Maryan Gómez falleció en la noche del pasado 31 de agosto de 2024, los usurarios de Internet han revivido diferentes revelaciones que ella misma hizo cuando estuvo en el Desafío 2023. Una de ellas es que fue adoptada cuando tan solo era una bebé y se enteró de la noticia un par de años más tarde.

Pese a que esta información ya la había contado frente a las cámaras del reality de los colombianos, la Súper Humana profundizó en el tema cuando fue invitada al programa matutino Día a Día, en donde también habló de su eliminación en el Desafío a Muerte que se llevó a cabo en el Box Negro.

Mira también: Gema se quebró ante la muerte de Maryan Gómez del Desafío: Exparticipantes reaccionan

La historia detrás de Maryan Gómez, del Desafío

La mujer de 29 años inició diciéndole a Iván Lalinde que su madre biológica la dio en adopción a una pareja de esposos que deseaban convertirse en padres y que le arrendaron una habitación dentro de su casa. La decisión la tomó debido a que no tenía la experiencia y tampoco los medios para mantenerla.

No te pierdas: Carballo compartió la última conversación que tuvo con Maryan Gómez, del Desafío, antes de morir

Los años pasaron y la pequeña entró a clases de taekwondo, donde tuvo la oportunidad de trabajar de la mano de su hermano sin siquiera saberlo. Su padre putativo se vio entonces en la necesidad de presentarle a la mujer que le dio la vida y, un día después, le contó toda la verdad sobre su historia.

Publicidad

"Me sentó y me dijo 'mira, sinceramente yo quiero hablar contigo, la persona que conociste ayer es tu madre biológica. Me confesaron un poco más el trasfondo (...) Yo lo tomé con madurez de niña y no reclamé", señaló, añadiendo que tan solo tenía nueve años.

Te puede interesar: Qué pasó con Maryan Gómez, la exparticipante del Desafío que falleció, tras salir del reality