Qué pasó con Maryan Gómez, la exparticipante del Desafío que falleció, tras salir del reality

El mundo del entretenimiento y los fanáticos del Desafío están de luto por el fallecimiento de Maryan Gómez, la reconocida exparticipante del reality en 2023. La joven de 29 años oriunda de Villavicencio destacó en el formato gracias a su increíble fuerza y destreza en los Boxes. Te contamos en esta nota qué pasó luego de abandonar La Ciudad de las Cajas.

Qué pasó en la vida de Maryan Gómez luego del Desafío

Tan pronto Gómez quedó eliminada del programa, se dedicó a darle fuerza a sus redes sociales, en la que llegó a recoger más de 70 mil seguidores que estaban atentos a detalles de su vida como los entrenamientos que realizaba, los eventos a los que asistía y los famosos con los que tenía la oportunidad de conocer.

La Súper Humana aprovechó la plataforma para exponer su progreso en el crossfit, pues constantemente publicaba sus rutinas y motivaba a su comunidad a seguir trabajando en fortalecer tanto su cuerpo como su mente.

Maryan destacó gracias a que mantuvo el contacto con varios de sus compañeros del reality de los colombianos. En redes sociales posteó fotografías y videos en compañía de figuras como Cifuentes, Daniela Taborda, Juan Pablo y, especialmente, llegó a tener una relación muy estrecha con Gema, a quien en una oportunidad le expresó su admiración.

"Vengo a presumir una de las mejores cosas que me pasó y me a dejado el Desafío... Ella (Gema) una persona transparente, franca y llena de amor... Amor que he podido disfrutar y sentir a plenitud. Una amistad que se ha venido construyendo a medida que pasa el tiempo y agradezco a la vida por ponerla en mi camino", fue el mensaje que escribió.

Sin embargo, algunos vínculos que creó dentro del formato se fueron rompiendo por diferencias que tuvieron lugar en un evento conocido como el AlphaTour.

De igual forma, se le vio participar activamente de programas como Día a Día de Caracol Televisión, en donde hablaba sobre su experiencia en el reality y opinaba sobre el rendimiento de otras personas que seguían en juego.