Carballo compartió la última conversación que tuvo con Maryan Gómez, del Desafío, antes de morir

Carballo se convirtió no solo en uno de los Súper Humanos más recordados del Desafío 2023, sino también en uno de los amigos más cercanos de Maryan Gómez, la exparticipante del reality de los colombianos que falleció el pasado 31 de agosto; por eso, cuando se enteró de la noticia a través de redes sociales no dudó en recordarla con cariño y lanzarle una pulla a quienes no valoraron su verdadera esencia.

Qué dijo Carballo sobre Maryan Gómez, del Desafío 2023

El exdesafiante apareció a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge más de 160 mil seguidores, para postear la captura de pantalla de la última conversación que tuvo con su colega por medio de la misma red social. Según se puede leer, ella le confesó que no se encontraba muy bien de salud; sin embargo, el joven no llegó a imaginarse que esta sería su despedida en vida.

Maryan Gómez, del Desafío, le confesó a Carballo que estaba enferma. Foto: Instagram @carballojor

"Tan solo hace unas horas algo me decía que no estabas bien y pregunté por ti... Horas después te me vas así. Prometí que te iría a ver hoy, pero no pensé que sería de esta manera. Se me parte el alma al pensar que te fuiste creyendo que no importabas para nadie, pero sabes que siempre solo yo te escuché y estuve ahí. Te voy a extrañar tanto. La gente nunca mereció tu corazón tan grande", fue parte del mensaje que escribió en las historias.

Posteriormente, dejó ver un video en el que la sorprendía en la calle con un ramo de flores y ella le agradecía el noble gesto, demostrando de esta forma que su amistad fue uno de los regalos más grandes que le dejó el formato de Caracol Televisión.

Carballo recordó con cariño a Maryan Gómez del Desafío 2023. Foto: Instagram @carballojor

"Las flores y el amor que pude, te los di en vida. siento mucho no alcanzar a llegar para decirte, como siempre, que todo estaría bien", concluyó el atleta.

