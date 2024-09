Gema y lo que más le dolió tras la muerte de Maryan Gómez: ¿alguien afectó su amistad?

Una de las exparticipantes del Desafío más afectadas tras la muerte de Maryan Gómez es Gema, quien se convirtió en una de sus mejores amigas luego de su paso por la Ciudad de las Cajas y con quien más encontró afinidad después de esta experiencia única, en la que las dos cumplieron un sueño.

La creadora de contenido ya había subido una historia a su cuenta de Instagram en la que se quebró al recordar a la atleta y en la que le hizo saber que no la olvidará, además de unas imágenes en las que recalcaba el vínculo que se creó entre ellas.

Y es que después de haber hecho parte del Desafío The Box 2023 estas dos mujeres se volvieron indispensables la una para la otra, por lo cual Maryan Gómez, cuando finalizó el reality del que hicieron parte, lo hizo saber en una publicación que compartió en sus redes.

"Vengo a presumir una de las mejores cosas que me pasó y me a dejado el Desafío, ella Gema, una persona transparente, franca y llena de amor; amor que he podido disfrutar y sentir a plenitud, una amistad que se ha venido construyendo a medida que pasa el tiempo y agradezco a la vida por ponerla en mi camino. Gracias amiga por ser y dejarme ser, por la sinceridad de nuestra amistad, por estar en lo bueno y en lo malo, por permitirme hacer parte de tu vida. Te amo hermosa mujer", escribió.

Gema, del Desafío, envió un emotivo mensaje a Maryan Gómez

En medio del duelo que la exparticipante está atravesando luego de la pérdida de la que se volvió su mejor amiga gracias al reality, la creadora de contenido dio a entender que su relación se había visto afectada por culpa de otra persona.

"Mary cuando vivimos las dos estábamos bien, nos apoyábamos, no nos dejamos solas, nos escuchábamos, nos protegíamos y era una amistad incondicional. En qué momento permitimos terceros en nuestra convivencia; sé que si no hubiera sido así estaríamos juntas, ese era el trato con tu papá: estar unidas hasta el final y tú sabes para qué. Fijamos bien las energías que llegan a nuestra vida", escribió Gema.

Asimismo, la exparticipante, con estas emotivas y sentidas palabras, demostró que lo que más le dolió tras el fallecimiento de Maryan Gómez fue no haber estado como en el tiempo en el que estaban bajo el mismo techo y acompañarla para evitarle cualquier mal.

