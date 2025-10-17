"Aquí hay un infiltrado": Mencho a Gio sobre reciente discusión en Gamma

En este capítulo 75 del Desafío Siglo XXI, el equipo Gamma amaneció en Playa Baja, tras perder la prueba de Sentencia y Servicios. En medio de esta situación, se dio un hecho que dejó a todos sorprendidos. Se trató de que Valentina invitó a Manuela a la Suite ditu con Gio. Esto hizo que se formara una discusión entre todos, dado que, la comunicadora de Girardot solo quería tener un lindo gesto con su amiga al verla enchalecada.

Qué le dijo Mencho a Gio en el Desafío

Razón por la cual, Yudisa y Mencho se molestaron mucho, porque ellas también se habían ganado el pato para ir a la Suite. Posteriormente, Valentina les pidió disculpas, porque pensó que como ella anotó dos de los balones y que por eso tenía derecho para decidir sobre este.



Ahora bien, a raíz de esta discusión que tuvieron, Mencho y Gio, se reunieron para hablar de lo sucedido. Ahí la pesista, le expresa a su compañero que ella le llamó la atención a Yudisa por no tomar el liderazgo de evitar que la Suite fuera para Manuela.

"Nosotros hemos vivido muchas cosas, y si nosotros no nos apoyamos vamos a seguir en las mismas. Porque aquí, hay un infiltrado que va a proteger allá. Él va a hacer todo para que no se toque a la persona que él necesita", afirmó.

