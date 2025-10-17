En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Murió Gustavo Angarita

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / "Aquí hay un infiltrado": Mencho a Gio sobre reciente discusión en Gamma

"Aquí hay un infiltrado": Mencho a Gio sobre reciente discusión en Gamma

Gamma, quien actualmente se encuentra en Playa Baja, amanecieron reflexionando sobre lo que pasó con Manuela en la Suite ditu. Por lo cual, Mencho le dijo a Gio que entre ellos se tienen que respaldar para llegar más lejos en el Desafío.

Publicidad

Publicidad

Publicidad