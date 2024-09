Valkyria habló sobre la muerte de Maryan Gómez y explicó por qué siente culpa

El fallecimiento de Maryan Gómez tiene en duelo a la familia del Desafío, en la que fanáticos y exparticipantes han salido a dar emotivas palabras y reflexiones con respecto a lo sucedido con esta mujer de 29 años, quien murió en una clínica de Bogotá.

Es por ello que durante su visita a Día a Día, Valkyria, quien fue campeona en la edición The Box de 2022, aprovechó para hablar de quien también era su amiga y expresar un poco el duelo que está atravesando en estos momentos ante la inesperada noticia.

Te puede interesar: Gema y lo que más le dolió tras la muerte de Maryan Gómez: ¿alguien afectó su amistad?

Valkyria habló sobre el fallecimiento de Maryan Gómez

A pesar de que estas dos exparticipantes no hicieron parte de la misma edición del Desafío, pues una estuvo en 2022 y la otra en 2023, el hecho de haber sido experimentado esta vivencia única las hizo conocerse y unirse, razón por la cual tuvieron una amistad cercana, razón por lo que la ganadora del reality no puede evitar sentir una profunda tristeza.

Al hablar sobre la muerte de Maryan Gómez en Día a Día, Valkyria expresó: "ha sido la persona más noble que yo he conocido, tenía un corazón muy lindo, lleno de mucho amor para todos. Nos faltó cariño para darle a Maryan. Tuvo una vida muy dura, pero siempre la enfrentó con una sonrisa y nos regaló alegría, así ella no la tuviera. Ella nunca guardó rencor".

Conoce más: Aleja, ganadora del Desafío, envió una reflexión tras la muerte de Maryan Gómez e hizo una promesa

Publicidad

Durante toda la entrevista, la campeona del Desafío The Box 2022 mencionó que las cosas para la atleta no fueron para nada sencillas cuando salió del programa, pues se enfrentó a varias adversidades: "Mary tuvo que enfrentarse a ser muy criticada y juzgada por muchos dentro y fuera del programa y eso le costó empezar a alejarse. Le hizo entrarse en un mundo para el que yo creo que nadie está preparado, uno demasiado oscuro que nos aisló y nos alejó a varios, lo que la llevó a sentirse muy sola y vacía".

Destacando la gran persona que era la exdesafiante y la manera como buscaba impactar en los demás, se hizo evidente el gran dolor que siente Valkyria, quien al referirse a la que fue su amiga no pudo evitar llorar y tener un nudo en la garganta: "ella era un alma inocente con muy malas amistades".

Lee también: Maryan Gómez, del Desafío 2023, era adoptada: Esta es su emotiva historia

Publicidad

Asimismo, la campeona del Desafío en 2022 consideró que ella no es la persona adecuada para hablar sobre las causas de muerte de Maryan y mencionó que se irán dando a conocer las versiones, destacando que su entrenador ya dio unas declaraciones.

Para finalizar, Valkyria dio a conocer que quiere que la recuerden como una mujer valiente, echada para adelante y que siempre tenía una sonrisa para ofrecer. A su vez, envió un poderoso mensaje a los colombianos: "hay que estar más pendientes de nuestros amigos y familiares, porque no sabemos; el que menos uno piensa necesita mucha ayuda y uno no lo sabe y de pronto se va un día y la culpa que podemos estar sintiendo los que pudimos hacer algo y no hicimos nada no se la deseo a nadie".

Iván Lalinde fue quien intentó consolarla en este momento, ya que él atravesó por algo similar años atrás, y le hizo énfasis en que ella no es responsable de lo sucedido.

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. Revive aquí contenido exclusivo del programa.