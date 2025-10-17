En vivo
La Influencer
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / Tina y Zambrano tuvieron fuerte altercado en la prueba: "Tú eres perfecto, todo lo haces bien"

Tina y Zambrano tuvieron fuerte altercado en la prueba: “Tú eres perfecto, todo lo haces bien”

Cuando Omega se encontraba en el momento de la precisión en la prueba de Sentencia y Bienestar, a Zambrano se le cayeron las fichas y Tina empezó a decir que él las puso muy fuertes en el Desafío.

