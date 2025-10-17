Tina y Zambrano tuvieron fuerte altercado en la prueba: “Tú eres perfecto, todo lo haces bien”

En esta prueba de Sentencia y Bienestar, Omega y Gamma se enfrentan con sus mejores fichas para poder alejarse del temido chaleco. En esta ocasión, van los siguientes participantes al Box Azul: Katiuska, Tina, Zambrano, Juan, Yudisa, Valentina, Rata y Gio.

Tina pelea con Zambrano en el 'Desafío'

Precisamente, cuando ya están llegando a la final, Tina tiene una discusión con Zambrano, porque a él se le cayeron las fichas. A lo que ella le dice que las puso muy fuerte y que por eso se desestabilizó la cuerda que tenían agarrada.

Él intenta responderle y ella le suma algo más a la discusión. "Claro, como tú eres perfecto, todo lo haces bien". En ese instante todos siguen enfocados en continuar la prueba, porque Gamma lo está haciendo muy bien, y están muy cerca de la victoria.

Es de resaltar que, antes de la prueba de Sentencia y Bienestar, Tina tuvo otro altercado con Leo. Todos estaban en la sala hablando sobre ponerle la mejor actitud y concentrase bastante, para lugar estar libres del chaleco. Ahí, él le llama la atención y le dice que en Omega se viven muchos momentos divertidos, pero que a la hora de estar en la pista, deben estar con la mentalidad dispuesta a ganar solamente.



A raíz de esto, Katiuska dijo que no le parecía, porque ese Desafío sucedió hace dos días, y que no le parecía justo ese regaño. Además, que si a ella se lo hubieran dicho, estaría predispuesta a lo que pueda pasar en la siguiente prueba con ella.

