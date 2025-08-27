Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Valentina se sinceró tras la salida de Lucho del Desafío: ¿Si tiene deseos de verlo por fuera?

Valentina se sinceró tras la salida de Lucho del Desafío: ¿Si tiene deseos de verlo por fuera?

La integrante de Alpha le confesó a Mafe Aristizábal cómo se sintió tras la primera noche sin Lucho, con quien creó un vínculo especial. Él aseguró que quería que fuera su novia.