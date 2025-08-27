Valentina se sinceró tras la salida de Lucho del Desafío: ¿Si tiene deseos de verlo por fuera?

Tras el Desafío de Sentencia y Hambre del capítulo 38 de Desafío Siglo XXI, los ganadores recibieron una invitación especial de Mafe Aristizábal, anfitriona del reality, al ClubHouse para disfrutar de un almuerzo. En este espacio, Valentina le contó a Mafe cómo se sentía tras la partida de Lucho, con quien había logrado establecer una relación muy especial dentro de la competencia.

Cabe recordar que la actitud de Valentina generó todo tipo de comentarios en redes sociales, pues mientras el barranquillero se mostró muy triste y le dedicó tiernas palabras, ella apareció con un semblante más sereno y no tan afectada como muchos esperaban.

En conversación con la anfitriona, la joven recordó que Lucho era “el más glotón” y confesó cómo se había sentido tras pasar la primera noche sin él y competir sin su compañía.

“Anoche fue un poco difícil por el tema de que casi literalmente lo hacíamos todo juntos. Pero bueno, estamos en una competencia, de igual manera él salió a la vida real y sabemos que cuando salgamos de acá vamos a encontrarnos. Nada, seguir jugando, ganar para que él se dé cuenta de que estuvo en un buen equipo”, expresó Valentina.



Familia de Valentina la defendió por reírse en la eliminación de Lucho

Los seres cercanos a Valentina no se quedaron callados ante esta situación y se pronunciaron en el canal de difusión de la Súper Humana en Instagram. Allí explicaron por qué la joven no se había mostrado tan afectada durante la eliminación de su compañero:

“Valentina cuando se enamora se vuelve muy reservada... ¡Le da pena todo! La entiendo porque la conozco bien y sé que está sufriendo más de lo que aparenta, pero no lo demuestra porque también le da vergüenza mostrarse vulnerable”, se leyó en el mensaje compartido en la plataforma.

Es necesario mencionar que durante la charla con Andrea Serna, Valentina también admitió que esperaba reencontrarse con Lucho una vez saliera de La Ciudad de las Cajas, con la intención de continuar construyendo el vínculo que había nacido en el reality.

Palabras de Lucho en el Box Negro

Antes de su salida, Lucho se despidió con emotivas palabras tras haber perdido contra Leo, Rata, Camilo y Potro. El barranquillero aprovechó para dedicar un mensaje a Valentina, dejando en claro lo que había significado para él su compañía en la competencia:

“A Valentina le digo que en lo que estuve acá pude apoyarla, quererla y siempre era esa persona que me impulsaba a dar lo mejor de mí”, expresó frente a todos sus compañeros.

