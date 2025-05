Filtran video de Yeferson Cossio con un polvo azul: pese a la polémica, él guarda silencio

El creador de contenido digital protagoniza una nueva polémica luego de que saliera a luz un video en el que aparece disfrutando de lo que parecer ser una reunión con amigos, pues se le ve sosteniendo un sobre que contiene un misterioso polvo azul. Aunque muchos afirman que podría tratarse de sustancias psicoactivas, el hecho no ha sido confirmado dado que el joven ha permanecido hermético frente al tema.

En el clip se observa el momento exacto en el que el influencer abre la bolsa mientras escucha música a alto volumen. Posteriormente, la grabación se corta sin dejar ver qué ocurre con el paquete, para luego exponer que él baja la mano en la que sostiene un especie de palito para poder sacar lo que hay en el interior de la envoltura.

Las reacciones no se han hecho esperar, debido a que mientras unos lo califican de buena persona independientemente de si está consumiendo sustancias o no, otros lo critican por normalizar este tipo de comportamientos: "Me quedo con la imagen de que es una buena persona", "Opino que el que tenga plata se la gasta en lo que le da la gana", "wow, debió haber sido toda una sorpresa", "creo que deberíamos dejar de ser tan sapos", son algunos de los mensajes que se destacan en X, plataforma en la que se filtró el clip.

Por el momento, Cossio no se ha pronunciado sobre el tema. En sus historias ha compartido detalles sobre el evento que realizará en su establecimiento comercial Bora a Bora para celebrar el Día de las Madres este 11 de mayo, pues los asistentes podrán disfrutar del espectáculo de Ana del Castillo y Paola Jara.

En cuanto a su feed de Instagram, posteó una grabación de Carolina Gómez en la ducha, despertando la curiosidad de muchos respecto a si ya decidieron darse una nueva oportunidad en el amor y retomar el compromiso que dejaron pendiente por cambios en los acuerdos de pareja que establecieron desde el inicio de su relación.

"Uno ni se puede bañar tranquilo", escribió junto al clip que ya recoge más de tres millones de visualizaciones en las redes sociales.