Andrea Serna confirma el nuevo cambio que hay en el programa y participantes reaccionan

Luego de la llamada que hace Andrea Serna, la presentadora del Desafío, ella explica los nuevos cambios que se vienen en este capítulo. Allí revela que, el equipo que gane en el Desafío Millonario se llevará 40 millones, y además, el capitán tendrá una tarea muy importante.

Nuevo cambio en el Desafío

Indica que, el líder podrá hacer un cambio de dos participantes en cualquier equipo. Es decir, si él quiere intercambiar a un hombre que un escuadrón, deberá escoger una persona del mismo género para realizar este procedimiento.



Por lo cual, todos los concursantes empezaron a analizar cómo harán esa jugada, en dado caso que tengan que escoger entre los demás compañeros. Por su parte, en el Desafío Millonario, no solamente el capitán tendrá una gran tarea, sino también los demás, quienes lucharán en la pista para ganar y estar tranquilos.

En esta oportunidad, decidieron que, de la siguiente manera, van a competir por ese premio mayor.

Alpha: Eleazar, Leo, Gero, Valentina, Manuela

Gamma: Zambrano, Gio, Rata, Yudisa y Rosa

Omega: Potro, Juan, Camilo, Katiuska, Miryan

Allí todos analizaron a quién podían traer de cada equipo, y por quién lo cambiarían. Nadie quiere irse de su actual escuadrón, porque lo han entregado todo en La Ciudad de las Cajas, en la que han llorado y reído todos como familia.

Por el momento, toca esperar quién es el ganador y la decisión que van a tomar, ¿afectarán a un equipo? Para ello es importante ganar la prueba, y así asegurar que su equipo siga completoy más fuerte.

