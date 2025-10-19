En vivo
Javier Ayala vivía por y para el periodismo: Pablo Escobar lo amenazó | Capítulo Expediente Final

Javier Ayala vivía por y para el periodismo: Pablo Escobar lo amenazó | Capítulo Expediente Final

Javier Ayala era uno de los referentes más grandes del periodismo, hizo parte del Noticiero Nacional y estuvo presente en momentos históricos como la muerte de Luis Carlos Galán y la toma del Palacio de Justicia.

