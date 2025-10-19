Actualizado: 19 de oct, 2025
Caracol TV Expediente final Capítulos Javier Ayala vivía por y para el periodismo: Pablo Escobar lo amenazó | Capítulo Expediente Final
Amigos, colegas y familiares de Javier Ayala recuerdan su vida, hablan de su legado y aplauden la manera en la que vivía gracias a su pasión por el periodismo. Era un ejemplo, un colega como ningún otro y un pionero en la manera de informar a los colombianos.
