The Suso's Show  / Bertalina, de Villa Arruga fue doble de riesgo de Helenita Vargas y se lo demuestra a Suso

Bertalina, de Villa Arruga fue doble de riesgo de Helenita Vargas y se lo demuestra a Suso

Las Villa Arruga se le miden a participar en el Reinado de las Tías, sin embargo, las dos terminan de pelea mientras compiten, pues una de las dos sobornó a Suso y no lo quiere admitir.

