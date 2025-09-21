En vivo
Caracol TV  / Expediente final  / Capítulos  / Capítulo Expediente Final: La muerte impidió que Carlos Holmes se postulara como presidente

Se abre el Expediente Final de Carlos Holmes Trujillo, el ‘Caballero de la política’, amigos, familiares y colegas como Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez hablan sobre el legado que dejó en sus vidas y la amistad que tuvieron gracias a su amor por Colombia.

