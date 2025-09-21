Capítulo Expediente Final: La muerte impidió que Carlos Holmes se postulara como presidente

La pandemia y el contagio de Covid-19 fueron las razones por las cuales Carlos Holmes Trujillo perdió la vida. La enfermedad, sumada a sus preexistencias cardiacas hicieron complicado que se mejorara después de ser internado en el Hospital Militar.

