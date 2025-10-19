Jessi Uribe no cederá ante Paola Jara, ganador de Yo Me Llamo casi quiebra y más | Resumen La Red

En este capítulo de La Red varios famosos cuentan detalles de su vida. La primera es Tatiana Rentería, quien relata las razones por la que finalizó su relación con Diego Trujillo, el papá de su hijo Simón Trujillo le fue infiel con otra mujer, quien trabajaba con él. A pesar de que intentaron retomar su romance años después, lo cierto es que decidieron que quedaron mejor como amigos.

Lee más: Ganador de Yo Me Llamo casi queda en quiebra por dejar su personaje, se le cerraron las puertas



Por otro lado, Grecia, participante eliminada del Desafío del Siglo cuenta que el momento más complicado de su vida fue cuando vivió sola en Brasil durante su carrera universitaria, además, habla de su vida amorosa, en la que no ha tenido mucha suerte, menciona que le han sido infiel varias veces, pero también revela que ella hizo lo mismo en una ocasión.

Jessi Uribe habla de Paola Jara y dice que tienen todo listo para el nacimiento de su hija Emilia, recuerda el dolor que vivieron con la pérdida de su primer bebé y, además, se sincera diciendo que no estará en el parto de su pequeña, pues considera que sería muy complicado para él, razón por la que he tenido problemas con la intérprete de 'Salud por él'.

Finalmente, Yo Me Llamo Rafael Orozco explica por qué retomó el personaje con el que ganó la competencia en el templo de la imitación, aunque intentó hacer su carrera como solista, rápidamente se dio cuenta de que esto sería muy complicado, sus finanzas se vieron afectadas y se le cerraron las puertas, por lo que ahora volverá a imitar al artista, sin embargo, quiere hacerlo por lo alto.



Lee más: Jessi Uribe tiene problemas con Paola Jara a semanas del nacimiento de su hija: “Es terrible”

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.