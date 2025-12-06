La Red: Dos presentadores suplantados y hablan del caso Miguel Ayala| Resumen - CaracolTV
Johnatan Nieto y Vaneza Peláez se convirtieron en noticia esta semana al contar que fueron víctimas de suplantación, mientras que Sebastián Ayala cuenta cómo vivió su familia el secuestro de Miguel Ayala.
15:20 min
Dos presentadores suplantados y hablan del caso Miguel Ayala| Resumen
