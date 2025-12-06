Publicidad

La Red: Dos presentadores suplantados y hablan del caso Miguel Ayala| Resumen - CaracolTV

Johnatan Nieto y Vaneza Peláez se convirtieron en noticia esta semana al contar que fueron víctimas de suplantación, mientras que Sebastián Ayala cuenta cómo vivió su familia el secuestro de Miguel Ayala.

Dos presentadores suplantados y hablan del caso Miguel Ayala| Resumen
15:10
Resumen capítulo La Red: Pedro, Lina y Cristian, del Desafío, recuerdan sus momentos más duros
15:03
La Red celebra 14 años con las mejores historias: secuestro y más| Resumen capítulo
Resumen capítulo La Red: quién es el ACTOR que fue diagnosticado con NECROSIS
15:03
quién es el actor que fue diagnosticado con necrosis
Por: Marianella Chavarro Castro
15:10
Resumen capítulo La Red: Pedro, Lina y Cristian, del Desafío, recuerdan sus momentos más duros
15:03
La Red celebra 14 años con las mejores historias: secuestro y más| Resumen capítulo
Resumen capítulo La Red: quién es el ACTOR que fue diagnosticado con NECROSIS
15:03
quién es el actor que fue diagnosticado con necrosis
15:06
Claudia Lozano habla de su salud y Señorita Colombia responde a críticas: Resumen La Red
15:18
Valentina, del 'Desafío', hizo impactante confesión sobre la ropa de Lucho|Resumen capítulo La Red
15:00
Yeferson Cossio habla de sus adicciones y Paola Jara recuerda los bebés que perdió | Resumen La Red
