Deisy expone a Eleazar y Valentina reacciona a decisión que él iba a tomar: “Quedé traumada”

Después de que Andrea Serna los llamara, lo primero que hace es preguntarle a Potro cómo se ha sentido en Gamma y qué tal fue esa primera noche. Él responder que todo ha estado muy bien, que está durmiendo con Zambrano, quien antes descansaba con Rata.

Asimismo, confiesa que le parece que su nuevo escuadrón es muy unido y que eso le ha gustado bastante. Y le agradeció a Dios por ahora estar en ese equipo, quienes le han expresado que confían en él. A pesar de las circunstancias, todos se han integrado de la mejor manera.

Por otra parte, Rata expresa que también tuvo un buen recibimiento y que ahora tiene hasta su propia cama para estirarse. Posteriormente, Serna le pregunta a Eleazar si él en algún momento se sintió en riesgo de cambiar de equipo, pero él afirma que no, que hasta él había pensado en mover a otros participantes.

Qué dijo Eleazar sobre Valentina en el Desafío

“De hecho, lo habíamos conversado en el equipo y posiblemente hubiéramos movido a Mencho por Myrian, o utilizando una niña de Alpha también, que podría ser Valentina”, indica. La reacción de la participante de Girardot fue mirarlo de reojo, porque no se esperaba ese comentario.

Tras esto, Mencho no dudó en afirmar que está bien que la tengan en cuenta y que en este ciclo viene una competidora muy fuerte. A raíz de esto, Valentina no duda en preguntarle a Eleazar para dónde la iba a enviar, y él le responde que para Gamma. Segundos después, se le acerca a Deisy y a Gero, para preguntarles lo que acaba de pasar.

Ellos le niegan todo, porque afirman que en ningún momento pensaron en cambiarla a ella de equipo, sino todo lo contrario, porque iba a ser a Eleazar. A raíz de este suceso, Valentina confiesa estar anonadada y hasta dijo que estaba traumada por saber que su compañero la iba a enviar a Gamma. Por ello lo confronta y le cuestiona si la ve débil, pero él le dice que no, que es una simple estrategia.

