Actriz de Klass 95 se comprometió en el extranjero: así fue la propuesta y él es su futuro esposo

A través de su cuenta oficial de Instagram, Valeria Galviz confirmó que se comprometió el pasado 13 de julio de 2025. Asimismo, mostró el anillo con el que le propusieron matrimonio.

Actriz de Klass 95 se comprometió en el extranjero: así reaccionó Laura Barjum.
Actriz de Klass 95 se comprometió en el extranjero: así reaccionó Laura Barjum.
Foto: Caracol Televisión y @valeriagalviz
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 10:19 a. m.

