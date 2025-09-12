Actriz de Klass 95 se comprometió en el extranjero: así fue la propuesta y él es su futuro esposo

Valeria Galviz, la actriz recordada por su participación en Klass 95, emocionó a sus seguidores al anunciar que se casará. La noticia la dio a conocer el pasado 11 de septiembre, a pesar de que el hecho tuvo lugar el 13 de julio de 2025 en el exterior. La joven compartió una galería de fotos en su cuenta oficial de Instagram, presumiendo de esta forma lo enamorada que se encuentra y las ganas que tiene de compartir detalles de su unión marital.

"El amor nos salvará una y mil veces ❤️‍🩹", escribió junto a una serie de fotos en donde se le observa en la playa junto a su pareja celebrando de la futura unión.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar; sin embargo, la que más destacó fue la de Laura Barjum, su compañera en la exitosa producción, quien le escribió: "TE AMOOOOOO. Y la felicidad que siento viéndote feliz es infinita. Los adoro. Les deseo toda la felicidad del mundo♥️", señaló en los comentarios.

Galviz tuvo un papel importante en Klass 95, el poder de la belleza, pues interpretó a Kelly Sepúlveda, una joven y hermosa mujer que se convirtió en una de las modelos más destacadas de Colombia, aunque provenía de un lugar con pocas oportunidades. A pesar de su gran desempeño en las pasarelas, la vida de la joven se vio empañada por un tema personal, pues un hombre que la golpeaba reaparece en varias oportunidades para desorganizar por completo su existencia.

Valeria tuvo la oportunidad de trabajar junto un talentoso equipo conformado por David Palacio, Laura Barjum, Nicole Santamaría, Juan David Galindo, Carlos Báez, entre otros actores.

Desde que terminó la producción de Caracol Televisión se ha dedicado a impulsar su carrera a través de las plataformas digitales, recogiendo casi 300 mil seguidores que están atentos a sus proyectos personales, los viajes que realiza y su vida sentimental, pues no duda en presumir a Uriel Zuluaga, su pareja.

Por el momento, sus admiradores están atentos de conocer cuándo y dónde se llevará a cabo la boda.