Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Juan Pablo Ángel finalmente se pronunció sobre la eliminación de Gero del Desafío

Juan Pablo Ángel finalmente se pronunció sobre la eliminación de Gero del Desafío

Gero quedó eliminado durante el capítulo 49 del Desafío luego de enfrentarse a Gio, Rata y Eleazar en el Box Negro. Así reaccionó su padre a la salida del cantante de La Ciudad de las Cajas.

Qué dijo Juan Pablo Ángel sobre la salida de Gero del Desafío del Siglo XXI.
Foto: Caracol Televisión y @juanpabloangel9
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 09:35 a. m.

