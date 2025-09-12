Juan Pablo Ángel finalmente se pronunció sobre la eliminación de Gero del Desafío

Gero dejó un vacío en el Desafío del Siglo XXI luego de su eliminación durante el noveno ciclo del programa. Luego de abandonar el Box Negro en La Ciudad de las Cajas, el joven ingresó a El Cubo de ditu, donde tuvo la oportunidad de despedir a Lucho y de encontrarse con María C. para conversar acerca de varios temas de la competencia, como lo es el cambio de estrategia en las casas.

El mensaje de Juan Pablo Ángel a Gero por su eliminación del Desafío

Muchos usuarios de Internet estaban atentos a la reacción que tendría el futbolista Juan Pablo Ángel a la eliminación de su hijo de la competencia, pues en varias oportunidades se ha pronunciado frente a los momentos más comentados del Súper Humano en el reality, tal fue el caso de su derrota en el Desafío de Capitanes, el golazo que metió en un Box Rojo o la entrevista que concedió para Día a Día en la que confesó su postura cuando el cantante le dijo que se inscribiría al formato.



Reacción de Juan Pablo Ángel a la eliminación de Gero del Desafío. Foto: Instagram @juanpabloangel9

"Gero Ángel, orgulloso de ti", escribió junto en las historias de su cuenta oficial de Instagram, junto a un video de la página del Desafío que reposteó. Poco después, reaccionó también con un emoticón de aplausos a una publicación en donde relacionaban a su hijo con Franck Stiward Luna, más conocido como Campanita en el Desafío 20 año (2024), pues ambos destacaron por su amable personalidad y debido a que alentaban a sus compañeros con particulares mensajes.

De hecho, fue Andrea Serna la que le recordó a Gero la huella imborrable que dejó en La Ciudad de las Cajas: "El hombre del 'usted es capaz, decreta, visualiza, manifiesta, te ves divina'", recordó con buen sentido del humor, haciendo énfasis en los comentarios que él realizaba cuando estaba en cada una de las pruebas para darle fuerzas a su equipo.

