Klass 95 terminó y en redes las reacciones se hicieron presentes, ¿habrá más temporadas?

Klass 95, el poder de la belleza , encantó a los colombianos desde el primer momento, pues su elenco de primera y la manera en la que muchos recordaron la época de los 90 la hizo una producción especial y diferente.

La historia contó parte de la vida de Shaio Domínguez que, junto a su hermana, Laura y a su prima, Mónica abrieron la primera agencia de modelos en Colombia y lograron hacerla muy exitosa hasta que las alcanzó un escándalo que pudo afectar su reputación.

Klass 95, sin duda contribuyó al éxito de muchas mujeres bellas en el país y, mientras duró, fue la alegría de sus fundadoras, sin embargo, negocios paralelos organizados por Nayibe y Edgar opacaron su valor y fueron el motivo de su decadencia.

Por otro lado, Andrea Vanessa y Kelly terminaron con vidas completamente distintas a con las que iniciaron. La primera de ellas finalizó abriendo su propia agencia de modelaje después del gran éxito que tuvo con los años.

Mientras que Kelly pudo encontrar el amor que tanto deseaba en Bryan, a quien conoció siendo cónsul americano y finalmente se mudó a Panamá para poder casarse y dejar atrás la dura vida que le tocó con su primer esposo y la manipulación de su mamá.

Óscar dejó de ser invisible para todas y pudo completar el libro por el que inició todo, esto, no sin antes también descubrir que estaba enamorado de Juanita e incluso intentar acabar con su vida cuando pensó que lo iba a dejar por Elver, no obstante, los dos terminaron juntos y felices.

Por su parte, el secuaz de Edgar termina en prisión, al igual que su jefe, no obstante, cuando se da cuenta de que ha sido traicionado y de que ya no tiene a Juanita a su lado, decide hacer un trato con la justicia y revela todo lo que sabe de los negocios ilícitos en los que participó.

Shaio finalmente puede librarse de las trampas de Nico y, pese a que él está convencido de que podrá quedarse con la mitad de su dinero, lo cierto es que tras firmar el divorcio descubre que la joven no tenía nada en su poder, pues Joaquín le dejó toda la herencia a su hermana, Laura.

La joven logra vivir libre y darle rienda suelta a su amor con Berny, quien resultó ser el verdadero papá de Luna, su bebé. Es así como los tres inician una familia desde cero y, al parecer, quedan felices para siempre.

Las reacciones de los internautas no se han hecho esperar y por eso te mostramos algunas de las mejores a continuación:

Los últimos minutos de una de las mejores novelas del 2024



Muy divertido twittear todas noches con muchos de ustedes. 🫂



Cuando salga otra novela que NO sea de Narcos, nos volveremos a ver.



#Klass95 pic.twitter.com/Hr2Pnz6KXV — Sarigüeya 💙 (@saritavaleriana) October 26, 2024

Óscar cuando no le responden el WhatsApp en menos de cinco minutos... #Klass95 pic.twitter.com/EMpSeZal4x — ⲁlbⳕ⳽teⲁ (@albistea) October 26, 2024

Una segunda temporada donde muestren la agencia de andrea Vanesa ,la nueva agencia que quiere hacer Shaio y Elver trabajando bien



Y a Nayibe pagando por lo del libro #Klass95 — eli ♡'s dazai ||expert in 🩶/🤍 hair character🍉 (@H1T0R1EL1) October 26, 2024

TERMINO CON ANDREA VANESSA Y HELENITA CREANDO UNA NUEVA EMPRESA DE MODELOS, TREMENDO



DENME SEGUNDA TEMPORADA YAAAAAAA #Klass95 pic.twitter.com/mxAvdxmcH3 — Ozzie is happy⁷ 🫓☕ (@bangtaniborahae) October 26, 2024

Impactada con que al final, la que no quería ser modelo fue la que terminó abriendo una nueva agencia, wauuu #Klass95 — 𝑻𝒂𝒕 🦉 𝑶𝒘𝒍 𝑮𝒊𝒓𝒍 ✨ (@souvenirhibou) October 26, 2024

