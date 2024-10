Final de Klass 95: Te recordamos los cinco momentos más inolvidables de la historia

Sin duda elcapítulo final de Klass 95 dejó a más de uno con la boca abierta después de saber qué pasó con el libro de Óscar, las hermanas Dominguez, el futuro de Berny, lo sucedido con Nico y el triunfo del amor en todas sus formas.

Las reacciones no se han hecho esperar y muchos se alegran por el desenlace de varios de los personajes, de la misma forma, se preguntan si habrá una siguiente temporada continuando con la vida de todos los protagonistas.

Para conmemorar el final de la producción, en Caracoltv.com te hacemos un recuento de los momentos más memorables de Klass 95, aquellos que no te puedes perder si decides volverla a ver o quieres recordar el rumbo de la historia.

Primera cita de Shaio y Berny en Klass 95

Justo después del triunfo de Paola Turbay en Miss Universo al quedar en segundo lugar, Berny le tiende una trampa a Nico para que no llegue al apartamento de su novia y llega de sorpresa a felicitarla e invitarla a una cita romántica.

Shaio se niega, pero luego va al hogar de su entrenador, quien la está esperando con los brazos abiertos, los dos bailan a la luz de las velas, se dan su primer beso y él le confiesa que ella debe estar con un hombre que la ame como él.

Klass 95: Kelly le quita la vida a Hollman

Kelly debe casarse obligada con un hombre de su pueblo, pues él le promete que costeará el tratamiento para que su mamá deje de estar en silla de ruedas. Desde el principio sabe que no quiere quedar en embarazo debido a su sueño de ser modelo y por eso empieza a planificar.

Hollman se desespera porque no pueden tener hijos y accidentalmente descubre las pastillas de la joven, la secuestra y planea tenerla retenida hasta que inicien una familia, pero ella le dispara y huye a Bogotá, donde se entera de que no está muerto.

Andrea Vanessa se convierte en modelo de Klass 95

Shaio, Laura y Mónica necesitan a la nueva modelo que se convierta en la estrella de Colombia y hacen un casting para encontrarla, Kelly se presenta y, por casualidad, Andrea Vanessa llega junto a Berny y se limpia la ropa con una manguera justo frente a las Domínguez.

La escena las cautiva tanto que terminan eligiéndola inmediatamente, a pesar de que a su prima y a su tía no les gusta nada y que, además, la joven no se ve trabajando en esto, solo quiere sacar adelante su universidad.

Nico se queda sin la plata de Shaio

La última jugada de Nico para no quedar en la calle es no darle el divorcio a su esposa y chantajearla para que le pase dinero y, a cambio, él no le arrebate a su hija; sin embargo, tras la muerte de su suegro accede a separarse, pues cree que le tocará una fortuna.

Finalmente firma los papeles y cuando cree que ganó la batalla lee el documento, es entonces que se da cuenta de que Shaio no heredó nada y todo le pertenece a Laura, su hermana, por esto, él queda completamente en quiebra.

Sale a la luz quién es el papá de la bebé de Shaio, dueña de Klass 95

Después de mucho tiempo sin poder decir quién es el padre de Luna debido a que Nico, Berny y la pequeña tienen el mismo tipo de sangre, las pruebas de ADN llegan al país y Shaio ve la luz para saber qué pasará con su futuro.

Nico sigue convencido de que es su hija, pero el abogado de las Domínguez llega con los resultados y es así como todos comprueban que Berny es el verdadero padre de la niña y puede iniciar su vida junto a la mujer que siempre ha amado.

