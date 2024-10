Valeria Galviz revela detalles detrás de cámaras que no se vieron en Klass 95

Valeria Galviz ha tenido uno de los personajes más intensos y cambiantes dentro de la trama de Klass 95, pues darle vida a Kelly ha sido un enorme reto actoral que ha logrado asumir a la perfección, logrando que entre los televidentes esta mujer sea de amores y odios, ya que aunque logra impactarlos con su historia de vida, su actitud y las decisiones que toma deja a más de uno con la boca abierta.

Es por esta razón que los televidentes no han dejado de dar su opinión con respecto a este papel, algo que llena de gratitud a la actriz, puesto que considera que es una manera de comprobar que está haciendo bien su trabajo en esta producción.

Te puede interesar: Matilde Lemaitre revive dos escenas de Mónica en Klass 95: "Ella revienta"

Valeria Galviz responde a comentarios de su personaje en Klass 95

Dado que en algunas ocasiones Kelly ha sido tendencia en redes por causa de sus escenas dentro de esta producción, la actriz que le da vida aprovecha para revivir no solo unos de sus momentos más impactantes, sino opinar ante lo dicho por los televidentes capítulo tras capítulo.

Al responder acerca de los mensajes que le llegaron tras su primera pelea con el papel de Laura Barjum, es decir el enfrentamiento de Kelly y Andrea Vanessa en su llegada a la agencia, Valeria Galviz aprovecha para contar algo que no se vio: "en esa escena me caí horrible y me torcí el tobillo, no quedó, pero yo me tropezaba por estar peleando con ella y quedé sobre unas piedritas de cemento y se me hinchó esta zona del cuerpo".

Conoce más: Nicole Santamaría recuerda la locura por amor que Shaio Domínguez cometió en Klass 95

Publicidad

"Cuando tiraba el bolso al decirle 'rata' lo metí al final de la escena y fue genial", confiesa esta actriz de Klass 95, quien demuestra que muchas veces esos toques únicos dentro del rodaje son producto de la improvisación.

Entre otras de las cosas que revela de los detrás de cámaras, Valeria Galviz cuenta que ella se sorprendió al ver su escena cuando está escapando en la camioneta tras su intento de acabar con la vida de Hollman, dado que no sabía que allí iba la canción 'Los caminos de la vida': "el director me dijo ríete, porque es una victoria, pero en ese momento tienes que sacar esa vaina y decir 'lo logré'".

Lee también: Laura Cano y ese determinante detalle que la diferencia de su personaje en Klass 95

Publicidad

Sobre los amores y odios que hay alrededor de Kelly, la actriz del elenco de Klass 95 se muestra comprensiva de que algunos no la quieran en principio, aunque está segura de que "en el fondo de su corazón" los televidentes están cautivados con su parte de la trama.

A su vez, Valeria Galviz no solo destaca que es muy buena amiga de Laura Barjum, sino que a ellas dos les ha encantado que en redes sociales hayan bandos entre Kelly y Andrea Vanessa, destacando que agradecen los mensajes que les llegan y que reflejan el buen trabajo que están haciendo.

No te pierdas Klass 95 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.