¿Cómo fue hacer el casting de Shaio? Nicolle Santamaría pensó que no obtendría el papel

Shaio es una protagonista de odios y amores, su indecisión y actitud ha hecho que algunos la adores y que otros critiquen al personaje ; a pesar de todo, Nicolle Santamaría está orgullosa de su trabajo en la producción.

La oportunidad de convertirse en la protagonista de Klass 95 llegó mientras estaba en Los Angeles, ya que vive entre esa ciudad y Bogotá. Estando allí, su mánager la llamó y le dijo que estaban haciendo casting para encontrar a la actriz principal de la producción.

Conoce más:Valeria Galviz reacciona a la escena de Klass 95 en la que Kelly le dispara a Hollman

“Hagámoslo de una”, fue lo que respondió, pero no fue nada fácil, al respecto dijo que ese día estaba corriendo, se sentía muy estresada porque tenía otra cita, el carro en el que iba se dañó y todo le salió al revés, pues a la hora de grabar la audición se enfermó.

Santamaría tenía mucho dolor de cabeza, tanto así que mientras intentaba grabar se le iba la letra y no podía concentrarse, debido a esto consideró que no iba a obtener el papel y debía olvidarse del tema.

Lee más: Laura Cano y Matilde Lemaitre dicen qué debe tener una chica para ser parte de la agencia Klass 95

Publicidad

Días después descubrió que seguían haciendo casting y que estaban buscando a alguien más joven, pero no se dejó vencer y compró un uniforme de colegio por si la llamaban a un callback, no obstante, esto no sucedió.

La actriz olvidó el proyecto y se fue de viaje, pero un mes después fue sorprendida con una llamada en la que le anunciaron que había quedado y protagonizaría Klass 95 como la hemos visto cada noche.

Publicidad

Carlos Báez revela cómo fue el casting de Nicolás en Klass 95

Al actor le enviaron el libreto, pero inicialmente tuvo muchas preguntas, ya que no podía identificar si necesitaban a uno como él en ese papel, sobre el tema menciona que: “yo lo leí y en el perfil buscaban a alguien diferente a mí”.

La descripción era distinta y por eso se preguntaba si realmente lo podría llevar a cabo, de hecho, incluso cuestionó si era el actor indicado para entrar en la piel de Nico. A pesar de todo depositó su confianza en Alberto Rodríguez, el director de casting y quien le dijo que sí podía hacerlo, pues finalmente lo hizo.

Desde ese sí inicial, Báez estuvo acompañado de varias personas que aportaron al personaje y durante la entrevista exclusiva, el joven menciona dos agradecimientos especiales. El primero de estos a Ella Becerra, quien ha sido su coach durante años.

Publicidad

Por otro lado, dice también que Tommy Vásquez, al que se refiere como un gran actor, tuvo que ver en la construcción de Nico tal y como se ve actualmente en la pantalla y de la manera en la que los colombianos lo han visto.

No te pierdas Klass 95 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.