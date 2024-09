Esto es lo que come Nicole Santamaría en un día de grabación de Klass 95, ¿una dieta muy estricta?

Klass 95 es la producción de Caracol Televisión que tiene emocionados a los espectadores con la historia de Shaio Domínguez, personaje interpretado por Nicole Santamaría, quien en esta oportunidad no solo revela en exclusiva cómo se prepara para una jornada laboral, sino que también habla de los productos que sí o sí deben estar presentes en su rutina.

“Un día de alimentación conmigo depende mucho de si me levanto con hambre y también de la hora del llamado. Normalmente, es a las 6:30 0 7:00 a.m. y a veces como una avenita con fruta o me hago un pancake muy temprano para traerme y comérmelo aquí”, inicia mencionando durante el encuentro.

A esto intenta sumarle siempre su buena taza de café para terminar de despertarse y agrega que, trata de sacar tiempo en su agenda para no tener que verse en la necesidad de comer a las carreras.

Asimismo, informa que hace todo lo posible por llevar “lonchera” a las locaciones para nutrir su cuerpo y sentirse bien a la hora de realizar cada una de las escenas con sus compañeros.

“Tengo fruta, yogurt griego. Aquí me han consentido bastante, me traen mandarinas, granadillas, duraznos, fresas, arándanos (…) Si estamos en un día full me toca esperar hasta el almuerzo. Me gusta comerme mis verduras, una buena porción de proteína. A veces como arroz, pasta, dependiendo de lo que haya”, menciona.

Luego de una intensa jornada, Santamaría regresa a casa y se cocina un plato rico en proteína, por lo que acude al huevo en todas sus presentaciones, no solo porque le hace bien a su organismo, sino porque genuinamente le encanta su sabor.

“Me encanta comer, alimentarme bien, es muy importante también para uno tener toda la energía, la pila y poder trabajar”, finaliza.

