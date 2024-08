Juan David Galindo explica qué es un metrosexual de vereda y por qué se lo dicen a Edgar en Klass 95

Desde que inició Klass 95, el poder de la belleza, muchos fanáticos han quedado gratamente sorprendidos con el trabajo de Juan David Galindo, quien da vida a Edgar Trejos, un hombre adinerado e intenso que hace todo lo posible por quedarse con el amor de Laura y tener influencia en la agencia de Shaio Domínguez.

En diálogo con Caracoltv.com, el actor se refiere a una de las frases más populares que le han hecho a su papel en los primeros capítulos de la exitosa producción.

Mira también: Laura Cano, de Klass 95, revela cuáles son las peores red flags que puede tener un hombre

"Por ahí me enteré que a Edgar Trejos le están diciendo que es un metrosexual de vereda. ¿Qué es eso o qué creo que es eso? Metrosexual de pronto es alguien muy cuidadoso en su estética, sus cuidados personales. En el caso de él, su cabello que es un elemento indispensable para mantener impecable", inicia mencionando.

Sin embargo, también agrega que lo verdaderamente caótico viene cuando mencionan "de vereda", pues hace alusión a que los acabados de sus procesos de belleza no son los mejores, por lo que presenta una imagen completamente alejada a la que en realidad quiere proyectar ante los demás.

No te pierdas: Carlos Báez, de Klass 95, es el yerno de una famosa actriz de Pedro, el Escamoso

Publicidad

"Pero no le luce realmente. Trata de mostrarse como realmente no es y eso se nota. No es que lo lleve de cuna, entonces eso lo lleva a verse así, como algo que no le corresponde", finaliza.

Cuál es la historia del copete de Edgar en Klass 95

Durante el primer capítulo, Edgar fue invitado a GatoBlú a pasar un rato agradable con las Domínguez; sin embargo, al ver que Óscar Lorduy se estaba sobrepasando con Laura, no dudó en intervenir en la situación e irse a los puños, lo que derivó en una intensa pelea.

Te puede interesar: David Palacio, al igual que Berny en Klass 95, rompió la ley: "nos sacaron con armas"

Publicidad

En medio del encuentro, una jarra con líquido en su interior salió a volar y le cayó encima, mojando todo su cabello y dejando al descubierto que no es liso como todos creen, sino que en realidad su pelo es rizado.

No te pierdas Klass 95 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.