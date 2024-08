David Palacio, al igual que Berny en Klass 95, rompió la ley: "nos sacaron con armas"

Berny se ha convertido en uno de los personajes más queridos de Klass 95, la nueva apuesta de Caracol Televisión que llegó a las noches para mostrar cuál es el poder de la belleza. En diálogo con Caracoltv.com, David Palacio, el intérprete de este personaje, reveló qué tanto se parecen y si está de acuerdo con algunos actos que ha tenido el joven en la producción.

El actor inició mencionando que, aunque cree que tiene cualidades de Berny como ser coqueto, decidido y hasta un poco intenso en sus relaciones en la medida en la que le gusta cortejar a sus parejas; también siente que posee otras cosas que no toleraría si se presentara la oportunidad.

Una de ellas es tener enemigos a muerte y, por supuesto, meterse con una mujer que está comprometida, pues considera que los valores son fundamentales inclusive para temas del corazón.

Por otro lado, confesó que hace algún tiempo tuvo una experiencia desagradable con la justicia que lo llevó a comprender muy bien la injusticia que vivió Berny en prisión por culpa de Nico.

"Yo me he metido en lugares donde no me debo meter en estados Unidos, tuvimos una experiencia medio fea con eso, pero sí. Nos vinieron a sacar con armas y todo”, explicó en medio del encuentro.

Por qué Berny, personaje de Klass 95, estuvo en la cárcel

Berny terminó en prisión debido a que sabía sobre la venta de sustancias por parte de uno de sus trabajadores en el gimnasio, quien no quiso terminar con el expendio de drogas. Decidido a destruir al entrenador personal, Nico hizo que le aplicaran estos componentes en su organismo para tener una excusa frente a Joaquín, quien de inmediato solicitó la ayuda de las autoridades.

Berny estuvo una temporada tras las rejas, pero, luego de llegar a un acuerdo con el papá de Shaio, salió sano y salvo; sin embargo, no pudo reencontrarse con el gran amor de su vida.

