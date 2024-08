A David Palacio le tuvieron que maquillar sus tatuajes para Klass 95: Mira el proceso

A las noches de Caracol Televisión llega Klass 95, el poder de la belleza, la producción que contará con la participación de actores de la talla de Nicole Santamaría, Laura Barjum y David Palacio. El actor, de hecho, le abrió las puertas de su camerino a las cámaras de Caracoltv.com para presentar no solo a las mujeres que se encargan de prepararlo para salir a escena, sino también para exponer qué tan tardado es el proceso para borrarse todos los tatuajes que tiene en el cuerpo.

Mira también: David Palacio presentó el casting para Klass 95 cuando estaba terminando Romina Poderosa

El intérprete de Berny explicó que cada vez que recibe un llamado de la producción debe encontrarse con los encargados de maquillaje y vestuario, quienes se encargan de entregarle los insumos para entrar en la piel de este papel, que se caracteriza por su disciplina, amor por la actividad física y gracias a sus habilidades para la conquista.

No te pierdas: ¿El compañero ideal? David Palacio revela detalles de su personaje en Klass 95

"En este momento me van a terminar de tapar un tatuaje que tengo por aquí (en el lado posterior del brazo) que Berny no lo tiene", mencionó mientras le pidió a Claudia, la make up artist del proyecto, que pasara frente a la cámara para presumir el talento que la ha llevado también a aportar su granito de arena en otras producciones de la talla de Romina Poderosa.

"No es difícil, es tardado, pero es de aprender a hacer la técnica. Hemos probado varias opciones, pero ya la tenemos, entonces no nos demoramos mucho", señaló.

Te puede interesar: David Palacio y Laura Barjum hablan sobre su relación, ¿son novios, se gustan, amigos con derechos?

Publicidad

Palacio finalizó señalando que esa figura que tiene en el brazo es, de hecho, el más pequeño, pues dijo que el más grande está ubicado en la zona inferior de la pierna.

No te pierdas el gran estreno de Klass 95 este martes 20 de agosto a las 9:30 p.m., después del Desafío 20 años.