David Palacio presentó el casting para Klass 95 cuando estaba terminando Romina Poderosa

David Palacio se ha convertido en uno de los galanes contemporáneos de la televisión colombiana, pues su participación en Romina Poderosa y ahora en Klass 95 le ha permitido no solo mostrar sus habilidades artísticas, sino también presumir de sus encantos. El actor dará vida a Berny en la producción que se estrena este 20 de agosto en las noches de Caracol Televisión.

En diálogo con Caracoltv.com, Palacio revela cómo se enteró de que había quedado seleccionado para interpretar a este hombre que enamorará al público con sus indudables cualidades.

Mira también: Alberto Linero se unió al reto 'Klass Retro', ¿qué elementos lo hacen sentir 'old'?

"Yo venía ya casi terminando Romina Poderosa, me llegó la propuesta de hacer el casting, lo mandé poco tiempo después y antes de irme de Colombia me avisaron que ya tenía un nuevo proyecto y eso me puso bien contento y feliz de estar en esta casa", explica.

Asimismo, afirma que durante el proceso de selección se enfocó mucho en dejar fluir el libreto y mostrarse lo más natural posible para que los demás tuvieran la percepción de que el entrenador físico y él eran una misma persona.

No te pierdas: ¿El compañero ideal? David Palacio revela detalles de su personaje en Klass 95

Publicidad

El reto que asumió David Palacio al actuar para otra época

Esta producción se encuentra ambientada en los 90's; por lo que Palacio tuvo que analizar muy bien la época para saber cómo se expresaba la gente, en qué forma se desenvolvían y de qué manera se vestían acorde a las tendencias. Aunque asegura que no fue una tarea muy difícil, sí confiesa que le permitió sacar a flote su lado más investigativo.

Publicidad

"El proceso de ver videos sobre cómo se charlaba en ese tiempo también se basa en de dónde es mi personaje, qué raíces tiene, también para ver qué cositas le podría meter (...) Berny es un man que nació en Medellín, pero que ha vivido siempre en Bogotá", señala.

Te puede interesar: Dickson, del Desafío, se le midió al reto ‘Klass Retro’ ¿qué le recuerda a los años 90?

Por último, expone cuáles son los trucos que usa Berny para conquistar a las mujeres que en realidad le atraen.