Laura Cano, de Klass 95, revela cuáles son las peores red flags que puede tener un hombre

Klass 95, el poder de la belleza, es la producción de Caracol Televisión que tiene a los amantes de las buenas historias conectados con Shaio Domínguez y su sueño de crear la agencia de modelos más importante de toda Colombia. Uno de los personajes más relevantes de esta producción es Laura Domínguez, hermana de la protagonista, que es interpretada por Laura Cano.

En diálogo con Caracoltv.com, la joven revela cuáles son esas características en los hombres que definitivamente no le agradan y por las cuáles perdería totalmente el interés en aquel que esté pensando en llegar a tener una relación sentimental con ella.

¿A Laura Cano le gustan los hombres como Édgar de Klass 95?

La respuesta es no. La primera bandera roja que menciona Cano durante el encuentro es que no le caen bien los hombres que están encima de ella en todo momento queriendo cuestionar con quién está, qué hace, por qué no le contesta o que no le permite tener su propio espacio.

"Si de red flags se trata, estas son las que yo tengo en cuanto a los hombres. Que sea intenso, nada que ver", explica en medio de la entrevista.

De igual forma, añade que no le gusta salir con hombres que siguen viviendo en la casa de sus padres, pues demuestra que todavía no tiene la madurez financiera y mental para valerse por sí mismos y estar cada vez más cerca a la vida adulta, que está llena de responsabilidades.

Por último, destaca que si le llegan a decir "¿tan bonita y soltera?" pierde completamente el interés en el cortejo, ya que considera que la soltería es el espacio perfecto para crecer como persona y trabajar por los sueños.

