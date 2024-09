Nicole Santamaría recuerda la locura por amor que Shaio Domínguez cometió en Klass 95

Klass 95 ha logrado atrapar a los colombianos con la emocionante historia que cuenta, pues su protagonista Shaio Dominguez ha tenido que afrontar todo tipo de situaciones en muy poco tiempo, en especial en el ámbito personal.

Nicole Santamaría revive uno de los momentos clave de Shaio en Klass 95.

En los primeros capítulos de la producción, los televidentes pudieron conocer de primera mano a Berny, el apuesto entrenador que gimnasio que solo tiene ojos para ella, quien lamentablemente estuvo en la cárcel por una injusticia orquestada por Nico.

Shaio, convencida de que se cometió una injusticia en contra del hombre, tomó la valiente decisión de visitarlo en el lugar donde estaba privado de la libertad, pero esto le trajo todo tipo de problemas con su familia y ante la esfera pública.

Santamaría acepta que ella hizo esto porque el amor que siente su personaje por el otro es muy grande y por esto no pensó en las repercusiones. De esta forma, este momento de la historia se convierte en uno clave que da paso a más situaciones similares.

Nicole Santamaría revela la playlist para Shaio de Klass 95

Encantada con su personaje, esta protagonista de Klass 95 se le mide a describir a esta creadora de una agencia de modelos a través de la música, con la cual también se revela un poco de su contexto dentro de esta trama.

Con respecto al artista favorito de Shaio, Nicole Santamaría afirma que es una pregunta muy difícil, pues considera que ella es una mujer que define sus gustos dependiendo de dónde esté, su mood y otros factores, pero que al tener en cuenta la época y que es enamoradiza, considera que serían: Franco de Vita, Jon Secada, Shakira, Ricarena y Proyecto Uno.

Llena de confianza, la actriz resalta que su personaje es la típica persona que canta en la ducha y luego menciona que una de las canciones que reproduciría para el despecho sería 'Demasiado tarde' de Rocío Dúrcal, mientras que para cuestiones del amor la ideal sería 'Yo no sé mañana'.

No obstante, al definir un tema musical que defina a Shaio Domínguez, Nicole Santamaría comenta que no hay una que encapsule todo lo que ella representa: "es una mujer súper determinada, empoderada, soñadora, humilde, pues ella pelea mucho con el clasismo de su familia, ama la gente y ayudarles a triundar, apasionada por la vida. Ella es demasiado".

Nicole Santamaría habla de su casting para Klass 95

La oportunidad de convertirse en la protagonista de Klass 95 llegó mientras estaba en Los Angeles, ya que vive entre esa ciudad y Bogotá. Estando allí, su mánager la llamó y le dijo que estaban haciendo casting para encontrar a la actriz principal de la producción.

“Hagámoslo de una”, fue lo que respondió, pero no fue nada fácil, al respecto dijo que ese día estaba corriendo, se sentía muy estresada porque tenía otra cita, el carro en el que iba se dañó y todo le salió al revés, pues a la hora de grabar la audición se enfermó.

Santamaría tenía mucho dolor de cabeza, tanto así que mientras intentaba grabar se le iba la letra y no podía concentrarse, debido a esto consideró que no iba a obtener el papel y debía olvidarse del tema.

Días después descubrió que seguían haciendo casting y que estaban buscando a alguien más joven, pero no se dejó vencer y compró un uniforme de colegio por si la llamaban a un callback, no obstante, esto no sucedió.

La actriz olvidó el proyecto y se fue de viaje, pero un mes después fue sorprendida con una llamada en la que le anunciaron que había quedado y protagonizaría Klass 95 como la hemos visto cada noche.