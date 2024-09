Laura Cano reacciona a las imágenes de dos escenas de Klass 95, ¿revela detalles de las grabaciones?

Klass 95 ha cautivado a los televidentes con la historia de Shaio y la creación de la agencia de modelos con más ambición de los años 90. Lo cierto es que la protagonista no podría hacer mucho sin el apoyo de sus socias: su prima y su hermana.

Precisamente, Laura Cano interpreta a la dupla de la joven Domínguez, también llamada Laura. Una mujer que sabe lo que quiere y que se ha convertido en una pieza clave para que las modelos y la empresa avance.

Conoce más: ¿Cómo fue hacer el casting de Shaio? Nicolle Santamaría pensó que no obtendría el papel

De la misma forma, desde los primeros capítulos es el interés amoroso de Edgar Trejos, su vecino, pero también un hombre con algunos negocios ilícitos de los que realmente no se conocen muchos detalles.

Laura Cano habla de dos escenas de Klass 95

Publicidad

Ahora, la actriz en medio de una entrevista exclusiva con Caracoltv.com reacciona a dos imágenes de escenas que, de una u otra forma, alteraron la historia de la producción y que también involucraron a su personaje.

La número uno es del primer casting de la agencia y la artista recuerda que en ese momento Edgar llegó con Elver lleno de dulces y “mecato”, con el fin de presumir que era socio de Klass 95. Además, fue el mismo día que conoció a Kelly.

Te puede interesar:Valeria Galviz reacciona a la escena de Klass 95 en la que Kelly le dispara a Hollman

Publicidad

Finalmente, habla de un momento caótico, allí aparece junto a Shaio, su prima y Óscar Lorduy. Se trata de la salida que tuvieron en grupo después de enterarse de que el vestido del diseñador extranjero que, se supone, salvaría el desfile, fue destruido , fue así como pasaron la mala racha, ¿recordabas estas escenas?

Así fue el casting de Nicolle Santamaría para Klass 95

La oportunidad de convertirse en la protagonista de Klass 95 llegó mientras estaba en Los Angeles, ya que vive entre esa ciudad y Bogotá. Estando allí, su mánager la llamó y le dijo que estaban haciendo casting para encontrar a la actriz principal de la producción.

Mira también:Laura Cano y Matilde Lemaitre dicen qué debe tener una chica para ser parte de la agencia Klass 95

“Hagámoslo de una”, fue lo que respondió, pero no fue nada fácil, Santamaría tenía mucho dolor de cabeza, tanto así que mientras intentaba grabar se le iba la letra y no podía concentrarse, debido a esto consideró que no iba a obtener el papel y debía olvidarse del tema.

Publicidad

Días después descubrió que seguían haciendo casting, que estaban buscando a alguien más joven y no la llamaron a un callback. La actriz olvidó el proyecto y se fue de viaje, pero un mes después fue sorprendida con una llamada en la que le anunciaron que había quedado y protagonizaría Klass 95 como la hemos visto cada noche.

No te pierdas Klass 95 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.