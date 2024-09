Valeria Galviz explica por qué 'Los caminos de la vida' describe a la perfección a Kelly

La historia de Klass 95 ha ido enganchando cada vez más a los televidentes, quienes también han hablado bastante sobre la banda sonora de la producción, en la cual la canción 'Los caminos de la vida' fue interpretada por Marbelle.

Dada la majestuosa actuación de Valeria Galviz, quien le da vida a Kelly, hablamos con la actriz, desde la perspectiva musical, sobre la trama de su personaje.

Valeria Galviz analiza 'Los caminos de la vida' en Klass 95

Una de las escenas más impactantes de la historia de Kelly en Klass 95 es la que sucede luego de que ella opta por librarse de Hollman y dispararle para luego salir huyendo en su vehículo y escapar lejos de él, pues a pesar de lo cometido ella seguía teniéndole mucho miedo.

Es por ello que Valeria Galviz comenta de este momento clave en la trama y cómo la música le dio un toque indispensable dentro de la narrativa: "si hay una canción que pueda describir la vida de Kelly es 'Los caminos de la vida'".

Y es que gracias a esta escena varios de los fanáticos de Klass 95 catalogaron a este personaje como una verdadera reina, por lo cual su intérprete nos cuenta cómo fue observarla en la pantalla chica: "cuando yo vi esa escena de ella escapándose en ese carro con esa canción, me di cuenta de que tiene un poder y un impacto en mí, mis emociones".

Entrando en profundidad en cuando a la letra y el mensaje de 'Los caminos de la vida', Valeria Galviz destaca: "las cosas no son tan fáciles y yo creo que ella pensaba que iba a ser todo muy sencillo y rápido. Que iba a convertirse en modelo y cumplir sus sueños".

Asimismo, recalca que su papel en Klass 95 no es algo alejado de la realidad: "te das cuenta como Kelly, como yo Valeria, mejor dicho... la realidad de muchas mujeres colombianas; que la vida te golpea, que no es tan fácil y que no es como uno creía cuando estaba chiquito".

Siguiendo con su reflexión alrededor de este tema musical, la actriz afirma que la vida se caracteriza por estar llena de dolor, aunque menciona que con esos tropiezos uno aprende: "hasta que no ves las consecuencias cambias".

Luego del efecto que tuvo dentro de la producción este tema musical, Valeria deja en claro que esta es una canción que plasma perfectamente la tragedia de Kelly, dando a entender que este es solo el abrebocas de lo que pasará con su personaje.

