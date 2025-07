Estado civil de Zambrano al ingresar al Desafío del Siglo XXI: responde si tiene novia o no

Zambrano fue uno de los 32 participantes del Desafío 2025 que más dio de qué hablar en el capítulo de estreno no solo por su encontrón con Gio después de la prueba de fuerza, sino también por sus constantes coqueteos con Isa, convirtiéndose en la primera “pareja” de toda la historia del programa en tener química en menos de tres horas. El Súper Humano concedió una entrevista para la sección Mi Primera Sentencia de Caracoltv.com en donde se refirió a su situación sentimental.

¿Zambrano, del Desafío 2025, está soltero?

El atleta olímpico confesó que entra a La Ciudad de las Cajas sin ningún compromiso romántico; sin embargo, hizo énfasis en que ha estado saliendo con una persona con la que ha llegado a tener una estrecha relación hasta el punto de ganarse un lugar especial en su vida.

“Soy soltero, pero estoy conociendo a alguien. Sí, claro, tengo un arroz con bajo y es importante esa persona”, mencionó.

Asimismo, cuando le preguntaron si está abierto a conocer a alguna compañera más íntimamente y darse una oportunidad en el amor, el competidor aseguró que prefiere no restringirse a nada, pues considera que la vida puede dar muchos giros inesperados.

“La verdad es que uno nunca debe decir que de esa agua no va a tomar porque es la que más sales tomando, como dice el dicho, tú no quieres tomarte una taza, pero te dan dos, entonces no se sabe con quién pueda terminar en el futuro, entonces si se puede guardar respeto, se guarda, y sino... Uno nunca sabe porque uno es hombre y la carne llama. Vamos a tener un tiempo largo aquí y esto se presta para muchas cosas”, comentó.

Durante el mismo encuentro, Zambrano reveló que considera a Kevyn como uno de los referentes más grandes que tiene del reality de los colombianos no solo porque provienen del mismo departamento, sino también porque admira su desempeño físico en el terreno de juego.



La pelea de Zambrano y Gio en el Desafío

Desde el primer capítulo del Desafío del Siglo XXI, Zambrano demostró que no les tiene miedo a los enfrentamientos, pues llegó a tener un fuerte altercado con el líder de la casa Gamma durante la segunda prueba grupal en la que debían arrastrar una tractomula. El deportista aseguró que él había hecho el mayor trabajo y le pidió a su compañero mantenerse enfocado en el juego, comentario que dividió opiniones entre los miembros del grupo.

