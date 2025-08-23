Dos actores que no sabías que son hermanos: aparecieron en La Venganza de Analía 2

Horacio Tavera confiesa que él no sabía que iba a trabajar con Rocío, su hermana, en La Venganza de Analía 2. En La Red explican que se apoyan los dos en este mundo artístico y que fue una gran sorpresa estar en el mismo set por primera vez.

Mira también: FOTO: Feid cumplió años y los celebró por todo lo alto, pero Karol G fue la gran ausente



"He tenido, para mi gusto, una vida muy divertida en la medida de las aventuras que cada uno ha tenido. En el caso mío, fueron totales Vengo actuando desde los seis años", empezó diciendo Horacio.

Él contó una divertida historia de cuando Rocío nació. Según indica, cuando ella llegó a este mundo, ya no se podía jugar porque se podía despertar, y por eso, él empezó a hacer maldades

Mira también: VIDEO: Stephanie Cayo sorprende cantando en un bar al norte de Bogotá y da detalles

Publicidad

Ahora bien, Rocío empezó en el mundo de la actuación por curiosidad. "En el colegio no tanto, sino que se despertó eso de querer ver grabaciones. Hasta después de terminar el bachillerato, yo dije que quería prepararme", agregó

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

