Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Dos actores que no sabías que son hermanos: aparecieron en La Venganza de Analía 2

Dos actores que no sabías que son hermanos: aparecieron en La Venganza de Analía 2

En La Red hablaron de cómo es compartir set juntos y de la vez que se enteraron de que iban a trabajar en La Venganza de Analía 2. Afirman fue no es frecuente que se encuentren en la misma producción.